Death From Above 1979 presentan Private Lives, su quinto disco, con un mensaje que se contradice con descaro. La canción que le da título defiende la privacidad. El vídeo pone a un actor a bailar sin pudor ante la cámara. Y el álbum, que sale el 29 de enero de 2027 por Last Gang/MNRK, llega casi seis años después de Is 4 Lovers.

El propio dúo formula la tesis en su comunicado: «La canción es una declaración de privacidad en una era de sobreexposición». Añade que nos empujan a compartir hasta lo más íntimo para alimentar un circuito de consumo barato. Y remata sin disimulo: «En el fondo, una canción de rock arrolladora con riffs maníacos».

Es una fórmula muy de la casa. Un dúo de bajo, batería y sintetizador que nunca ha cultivado el matiz reivindica la intimidad con el volumen al máximo. Que funcione o no dependerá de las otras nueve canciones, que todavía no se han publicado.

El vídeo que desmiente la tesis

El clip lo dirige Eva Michon, esposa de Sebastien Grainger y autora del documental Life After Death From Above 1979 (2014). La película recorre la historia del dúo hasta su reunión en Coachella. Ya había firmado vídeos de la banda como “Virgins” y “White Is Red”. Lo protagoniza el actor danés Kim Bodnia, conocido por el Konstantin de Killing Eve y por The Bridge. Para el grupo, su baile es la clave: «Al igual que el baile de Bodnia en el vídeo del primer single, para nosotros es todo o nada».

La ironía está servida. Un vídeo que expone a un intérprete sin red ilustra una canción sobre no exponerse. La propia banda presenta ese baile como retrato de su manera de trabajar. Además, Michon lleva más de una década retratando al dúo desde dentro, así que la mirada es de casa y no de agencia.

Del aniversario a las maquetas guardadas

Private Lives nace de un retrovisor. En 2024 el dúo giró por los veinte años de You’re a Woman, I’m a Machine. También tocó fechas por el décimo aniversario de The Physical World. Al volver, Jesse F. Keeler y Grainger rescataron maquetas que habían quedado sin usar y se apoyaron en ellas para montar las canciones. Grainger lo cuenta sin entusiasmo nostálgico: «Tras los conciertos de aniversario, estábamos algo hartos de celebrarnos y, a la vez, reconectados con el sonido fundacional de la banda».

Keeler explica el efecto en el sonido: «Antes intentábamos meterlo todo a la vez, ahora nos dejamos respirar». Sorprende en un dúo cuya marca era el atasco. El disco vuelve además a Last Gang, el sello de su debut, tras editar Is 4 Lovers con otro sello. Incluye una colaboración con CSS en “Mystery”, el tercer tema.

Death From Above 1979 “Private Lives”: diez canciones, una publicada

“Private Lives”

“Escape From Steeltown”

“Mystery” (con CSS)

“Hi Lo”

“Put Up/Shut Up”

“Dreams”

“Drunk In Tokyo”

“Like My Ex Did”

“TV Don’t Talk Back”

“Late Stage Liberal”

De las diez, por ahora solo podemos escuchar la primera, y conviene esperar a enero antes de sacar conclusiones sobre el resto. La preventa oficial ya está abierta.

Una gira aplazada que ahora sirve de rampa

El anuncio del disco reorganiza la agenda. La gira de otoño de 2026 se aplaza a 2027 y se integra en la “Private Lives Tour”. Son 30 fechas en Norteamérica: arranca el 2 de febrero en The Marquee de Tempe y cierra el 31 de marzo en The Crocodile de Seattle. Entre medias pasa por Los Ángeles (5 de febrero, The Belasco), Toronto (25 de febrero, HISTORY), Brooklyn (5 de marzo, Warsaw) y Chicago (17 de marzo, Thalia Hall). Las entradas ya están a la venta y el calendario completo está en la web oficial del dúo. Las fechas anunciadas son solo norteamericanas, así que España, de momento, queda fuera del calendario.

Death From Above 1979: dos contra todo

Keeler (bajo y sintetizadores) y Grainger (batería y voz) formaron el dúo en Toronto en 2001. Su debut, You’re a Woman, I’m a Machine (2004), salió por Last Gang y convirtió un formato mínimo en referencia del dance-punk. Se separaron en 2006. Durante el parón, Keeler se hizo un nombre con MSTRKRFT y Grainger publicó disco en solitario (2008). Volvieron a juntarse en 2011 y regresaron al estudio con The Physical World (2014).

Por el camino hubo un culebrón de nombres. Añadieron el “1979” en 2004 tras un requerimiento legal del sello DFA Records de James Murphy, lo quitaron en 2017 para Outrage! Is Now y, para Is 4 Lovers (2021), ya lo habían recuperado. Casi seis años después de aquel disco, el dúo anuncia el quinto.

▶ “Private Lives” — Death From Above 1979 | 29 de enero de 2027 | Last Gang/MNRK

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