Death Grips desmiente los rumores de separación con su inconfundible estilo

La banda de hip-hop experimental Death Grips ha vuelto a sorprendernos con una declaración que pone fin a los rumores de su supuesta separación, y lo han hecho con el dramatismo y el arte que los caracteriza. El 8 de abril de 2025, Stefan Burnett (MC Ride) y Zach Hill compartieron en Instagram y Twitter un mensaje manuscrito que dice: “A pesar de rumores y habladurías, seguimos activos como Death Grips”. La nota, escrita con marcador permanente sobre un marco de foto, es puro Death Grips: misteriosa, directa y visualmente impactante.

Los rumores de separación surgieron por la inactividad de Death Grips desde su última actuación en 2023 en Austin City Limits y mensajes filtrados que sugerían que MC Ride no quería continuar. Pero esta declaración, firmada solo por Burnett y Hill, ha revivido las esperanzas de los fans. Sin embargo, hay un detalle que ha encendido las especulaciones: el tecladista Andy Morin, cofundador de la banda, no aparece en el mensaje. ¿Podría Death Grips convertirse en un dúo por primera vez desde su formación en 2010? Medios como NME, Pitchfork y Consequence sugieren que sí, aunque no hay confirmación oficial.

Esta no es la primera vez que Death Grips juega con la idea de desaparecer y regresar. Recordemos su pausa en 2014, seguida de un retorno en 2015 que nos trajo joyas como The Powers That B. Ahora, con esta declaración, la banda reafirma su legado de mantenernos sin saber muy bien cuál será su próximo movimiento. Aunque no anunciaron planes para 2025, el simple hecho de saber que siguen activos es suficiente para que los fans celebremos.

Las redes sociales han estado llenas de reacciones: alivio, sorpresa y teorías sobre el futuro sin Morin. ¿Será este el inicio de un nuevo capítulo para Death Grips, o solo otro giro en su estrategia de misterio? Sea como sea, una cosa es segura: esta banda nunca deja de sorprendernos. ¡Qué viva el caos controlado de Death Grips!

Death Grips: Una odisea sonora desde Sacramento hasta la vanguardia

Death Grips, el trío experimental de hip-hop formado en Sacramento, California, en diciembre de 2010 por Stefan Burnett (MC Ride), Zach Hill y Andy Morin, ha redefinido los límites de la música con un enfoque abrasivo, innovador y siempre impredecible. Desde su formación, la banda ha combinado rap furioso, ritmos industriales y producciones caóticas, consolidándose como una fuerza disruptiva en el panorama musical.

Su carrera despegó rápidamente con el lanzamiento de su EP homónimo en marzo de 2011, seguido por el mixtape Exmilitary en abril, que capturó la atención de críticos y fans con su intensidad oscura y su mezcla única de géneros. En 2012, firmaron con Epic Records y lanzaron The Money Store, su álbum debut de estudio, que alcanzó el número 130 en el Billboard 200 y recibió elogios por su transgresión sonora. Sin embargo, su relación con la discográfica se fracturó cuando autoeditaron No Love Deep Web en 2012, un movimiento que marcó su independencia artística y los llevó a crear su propio sello, Third Worlds, bajo Harvest Records.

La discografía de Death Grips incluye siete álbumes de estudio: The Money Store (2012), No Love Deep Web (2012), Government Plates (2013), The Powers That B (2015, un doble álbum con Niggas on the Moon y Jenny Death), Bottomless Pit (2016) y Year of the Snitch (2018). También han publicado cuatro EPs, como Gmail and the Restraining Orders (2019), y un mixtape seminal, Exmilitary. Su sonido, que fusiona hip-hop abstracto, industrial y electrónica experimental, ha sido descrito como desafiante y visionario, con influencias que van desde Björk (muestreada en Niggas on the Moon) hasta la crudeza del punk.

A lo largo de los años, Death Grips ha alternado períodos de actividad frenética con misteriosas pausas, como su anuncio de separación en 2014 (del que posteriormente se retractaron) y su regreso en 2015 con The Powers That B. Su última actividad oficial fue en 2023, con material inédito en su sitio web, pero recientemente, el 8 de abril de 2025, Burnett y Hill confirmaron que la banda sigue activa, dejando abierta la puerta a futuros proyectos.

Conocidos por su anonimato inicial, performances en directo impactantes y una presencia online que mezcla arte conceptual con provocación, Death Grips sigue siendo una leyenda del underground.

