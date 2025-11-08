Death Grips vuelven al estudio y confirman que su próximo álbum ya está en camino

Después de meses de rumores sobre una posible disolución, Death Grips han despejado cualquier duda: el dúo formado por MC Ride (Stefan Burnett) y Zach Hill está trabajando en un nuevo álbum. La noticia llega tras un periodo de incertidumbre en el que incluso se filtraron mensajes de Andy Morin, cofundador y productor habitual, asegurando que el grupo estaba “acabado”. Sin embargo, Burnett y Hill han reafirmado su continuidad compartiendo imágenes desde el estudio y un mensaje claro: “La escritura y grabación de nuestro próximo disco está en marcha”.

El anuncio es especialmente relevante porque la última referencia larga de la banda fue Year of the Snitch en 2018, un trabajo que consolidó su reputación como uno de los proyectos más radicales y experimentales del hip hop contemporáneo. Desde entonces, solo habían publicado el EP Gmail and the Restraining Orders en 2019, dentro de la celebración del 30º aniversario de Warp Records. La confirmación de nueva música supone un alivio para sus seguidores, que temían que la historia del grupo hubiera terminado tras tantos rumores de separación.

La trayectoria de Death Grips siempre ha estado marcada por la polémica y la ruptura de normas. Desde que irrumpieron con el mixtape Exmilitary en 2011 y el debut oficial The Money Store en 2012, su relación con la industria ha sido turbulenta: firmaron con Epic Records, pero fueron expulsados tras filtrar No Love Deep Web como descarga gratuita. Aun así, su capacidad para reinventarse y desafiar las convenciones ha mantenido viva su influencia, convirtiéndolos en una referencia para artistas que buscan expandir los límites del rap y la música electrónica.

Una carrera marcada por la provocación y la innovación

La historia de Death Grips es la de un grupo que nunca ha seguido las reglas. Tras el impacto inicial de Exmilitary, el álbum The Money Store los situó en el mapa internacional gracias a su mezcla abrasiva de hip hop, punk y electrónica. Su siguiente jugada, No Love Deep Web, fue un desafío directo a la industria: lo publicaron gratis en internet, rompiendo su contrato con Epic Records y generando un escándalo que reforzó su imagen de outsiders. En 2014 anunciaron su separación tras lanzar el doble álbum The Powers That B, pero un año después regresaron con Bottomless Pit, demostrando que su energía creativa seguía intacta.

El último capítulo antes de este regreso fue Year of the Snitch en 2018, un disco que llevó su experimentación a un terreno aún más caótico y desconcertante, con colaboraciones inesperadas y estructuras que desafiaban cualquier lógica comercial. A lo largo de su carrera, Death Grips han cultivado una base de fans devota que celebra tanto su música como su actitud irreverente. Su influencia se extiende más allá del hip hop: bandas de rock, productores electrónicos y artistas pop han reconocido la huella del dúo en la forma de entender la agresividad y el riesgo creativo. Con el nuevo álbum en camino, la expectativa es enorme: ¿volverán a reinventarse o profundizarán en el caos sonoro que los define? Lo único seguro es que, fieles a su estilo, no dejarán indiferente a nadie.

