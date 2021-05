Death Row Records estrena un museo virtual para celebrar su 30° aniversario

La mítica discográfica Death Row Records, a pesar de que desapareció oficialmente en el año 2008 por bancarrota, vuelve a ser noticia por su 30° aniversario, que han decidido celebrarlo con el lanzamiento de un museo virtual llamado The Death Row Experience.

En el museo, que podéis visitar aquí, es posible hacer un interesante recorrido por una colección de fotos históricas, anécdotas e historias del recorrido del sello y sus artistas, la posibilidad de encontrar enlaces a NFTs creados por el diseñador TillaVision, y escuchar una lista de reproducción de algunas de las pistas más famosas del sello, como Gin and Juice de Snoop Dogg, California Love de Tupac o Let Me Ride de Dr. Dre.

Por si esto fuese poco, a partir del 30 de junio, El los visitantes al museo podrán también enviar sus propios elementos relacionados con el sello al museo, como por ejemplo, imágenes de conciertos, entradas a conciertos y fotos originales que involucren a artistas de Death Row.

Desde luego, se trata de un imprescindible recorrido si quieres conocer uno de los capítulos más interesantes del hip hop de finales del siglo XX.