Debbie Harry descarta actuar como Blondie tras la muerte de Clem Burke

Debbie Harry, icónica vocalista de Blondie, anunció que no se ve actuando en el escenario como parte de la banda tras la muerte de su baterista Clem Burke, fallecido en abril de 2025 a los 70 años tras una batalla privada contra el cáncer. En entrevistas con Vanity Fair y NME, Harry expresó su dolor: “Me topé con un muro: la gira [2024] terminó, Clem murió, y wow. ¿Qué es este espacio en el que vivo ahora?”. La cantante, que cumplió 80 años el 1 de julio, destacó la pérdida de Burke, descrito por Harry y Chris Stein como “el corazón de Blondie”, cuya energía y talento fueron clave para éxitos como Heart of Glass y Call Me.

A pesar de la incertidumbre sobre las presentaciones en directo, Blondie planea lanzar un nuevo álbum en 2025, producido por John Congleton, tras Pollinator (2017). Harry también mencionó proyectos en desarrollo, como un posible biopic y un documental. Su primera aparición pública tras la muerte de Burke fue en el New York City Ballet el 8 de abril. Medios como Rolling Stone y Clash Magazine destacan su reflexión sobre el legado de Blondie y la dificultad de continuar sin Burke y con Stein fuera del escenario.

Blondie: Pioneros del punk-pop que definieron una era

Blondie, formada en 1974 en Nueva York por Debbie Harry y Chris Stein, emergió de la vibrante escena del CBGB como una fuerza innovadora que fusionó punk, pop, disco y new wave. Con Clem Burke en la batería desde 1975, la banda alcanzó la fama mundial con su tercer álbum, Parallel Lines (1978), que incluye himnos como Heart of Glass y One Way or Another. Su versatilidad se reflejó en Eat to the Beat (1979) y Autoamerican (1980), con éxitos como Call Me y Rapture, este último pionero en introducir el rap al mainstream. La carismática presencia de Harry, combinada con la visión musical de Stein y el ritmo explosivo de Burke, convirtió a Blondie en un ícono cultural, influyendo en el punk y el pop moderno. La banda se disolvió en 1982 tras tensiones y problemas financieros, pero se reunió en 1997, revitalizando su legado.

Con 11 álbumes de estudio, desde Blondie (1976) hasta Pollinator (2017), Blondie ha vendido más de 50 millones de discos. Tras su reunión, No Exit (1999) trajo el éxito Maria, mientras que Harry lanzó cinco álbumes en solitario, como KooKoo (1981). La banda, que incluía a Jimmy Destri, Gary Valentine, Frank Infante y Nigel Harrison, fue inducida al Rock & Roll Hall of Fame en 2006. A pesar de la pérdida de Burke en 2025, Blondie planea un nuevo álbum, manteniendo su espíritu transgresor y su influencia en generaciones.

