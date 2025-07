Deerhoof retira su música de Spotify en protesta por inversiones en tecnología militar

Deerhoof, la influyente banda indie de San Francisco, anunció el 30 de junio de 2025 que retirará su catálogo completo de Spotify, en protesta por la inversión de 700 millones de dólares del CEO Daniel Ek en Helsing, una empresa de tecnología de defensa que desarrolla software de inteligencia artificial para decisiones militares. A través de su fondo Prima Materia, Ek lidera esta inversión y preside el consejo de Helsing, lo que llevó a Deerhoof a declarar: “No queremos que nuestra música mate gente”. La banda, que acaba de lanzar Noble and Godlike in Ruin (2025) con Joyful Noise Recordings, planea completar la retirada lo antes posible, con el apoyo de sus sellos Kill Rock Stars, Polyvinyl y Joyful Noise.

Además, Deerhoof criticó el modelo de Spotify, calificándolo de “estafa de minería de datos disfrazada de empresa musical” que paga una miseria a los artistas. La banda, que depende más de giras que de streaming, cuestionó el supuesto rol de la plataforma como una herramienta para descubrir nueva música, argumentando que su presencia allí no justifica respaldar tecnología armamentística. Joyful Noise apoyó la decisión, instando a los fans a comprar directamente a los artistas para apoyar su sostenibilidad. Deerhoof se une a artistas como Neil Young y Joni Mitchell, quienes también boicotearon Spotify por motivos éticos.

Deerhoof: Forjadores de un indie rock experimental y audaz

Deerhoof, formada en 1994 en San Francisco por Satomi Matsuzaki, Greg Saunier, John Dieterich y Ed Rodriguez, es un pilar del indie rock experimental, conocida por su sonido ecléctico que mezcla noise, pop, punk y jazz. Desde su debut Dirt Pirate Creed (1996), la banda ha desafiado convenciones con su enfoque DIY y una creatividad desenfrenada. Álbumes como The Runners Four (2005), Friend Opportunity (2007) y Deerhoof vs. Evil (2011) les ganaron reconocimiento por su innovación y energía caótica, consolidándolos como favoritos de la crítica y los fans del underground. Su capacidad para reinventarse, junto con actuaciones en vivo explosivas, los ha mantenido relevantes durante tres décadas.

Con 20 álbumes de estudio, lanzados a través de sellos como Kill Rock Stars, Polyvinyl y Joyful Noise Recordings, Deerhoof ha construido una discografía diversa que incluye Apple O’ (2003), Offend Maggie (2008) y el reciente Noble and Godlike in Ruin (2025). Su música, caracterizada por ritmos impredecibles y letras surrealistas, refleja un rechazo al comercialismo, como evidenció su decisión de retirar su catálogo de Spotify en 2025. Giras internacionales, como la programada para 2025 en Reino Unido, Bélgica y Estados Unidos, refuerzan su conexión con audiencias globales, mientras su postura ética contra el capitalismo y la tecnología armamentística los distingue como una voz única en la música contemporánea.

