Jue 11 septiembre 2025
Newsletter
TODO

¡NO TE PIERDAS!

ARTÍCULOS RELACIONADOS

Del retiro al rugido: Twisted Sister anuncia su regreso con gira mundial en 2026

Noticias
CrazyMinds
Autor: CrazyMinds
2 min.

Después de una década de silencio, Twisted Sister ha confirmado oficialmente su regreso a los escenarios con una gira mundial en 2026 para celebrar sus 50 años de historia. La banda, que se retiró en 2016 tras la muerte del baterista A.J. Pero, volverá con una formación renovada pero fiel a su esencia.

El vocalista Dee Snider, el guitarrista fundador Jay Jay French y el líder de las seis cuerdas Eddie Ojeda estarán acompañados por el baterista Joe Franco, quien ya formó parte del grupo en los años 80 y grabó el álbum Love Is For Suckers en 1987. En el bajo, Russell Pzütto tomará el relevo de Mark Mendoza, ausente en esta nueva etapa.

Aunque aún no se han revelado las fechas ni las ciudades de la gira, el anuncio ha generado una ola de entusiasmo entre los fans. En palabras de Snider: “Si tienes la suerte de estar en una banda que la gente todavía quiere ver después de cincuenta años, ¿cómo no vas a responder a la llamada?”. Y añadió: “En 2026, Twisted Fucking Sister subirá a los escenarios de todo el mundo porque ¡seguimos queriendo rockear!”

La banda, que comenzó su andadura el 2 de febrero de 1976 en el Turtleneck Inn de Nueva York, ha dejado una huella imborrable con himnos como We’re Not Gonna Take It y I Wanna Rock, más de 35 millones de discos vendidos y una histórica intervención de Snider ante el Senado estadounidense durante el debate sobre la censura musical.

El legado sigue vivo. Y en 2026, será más ruidoso que nunca.

Twisted Sister: del underground neoyorquino al estrellato del metal rebelde

La historia de Twisted Sister comienza en 1973 en Nueva York, cuando el guitarrista Jay Jay French se une a la banda Silver Star, que pronto cambiaría su nombre y actitud. Tras años de giras intensas por clubes del área triestatal, el grupo encontró su voz definitiva en 1976 con la llegada de Dee Snider, quien se convirtió en el principal compositor y frontman. Su estética glam, maquillaje exagerado y actitud provocadora los posicionaron como una banda única en la escena del heavy metal y shock rock. A lo largo de los años, compartieron influencias con artistas como Alice Cooper, Motörhead y Iron Maiden, pero siempre mantuvieron una identidad propia marcada por la sátira social y la energía desbordante.

Su discografía incluye seis álbumes de estudio, entre los que destacan Under the Blade (1982), You Can’t Stop Rock ’n’ Roll (1983) y el explosivo Stay Hungry (1984), que les dio fama mundial gracias a himnos como We’re Not Gonna Take It y I Wanna Rock. Aunque su carrera discográfica se desaceleró tras Love Is for Suckers (1987), su legado se mantuvo vivo con recopilatorios, directos y una base de fans fiel. Tras su retiro en 2016, la banda ha vuelto a reunirse en ocasiones especiales, y ahora prepara una gira mundial en 2026 para celebrar su 50º aniversario, demostrando que el espíritu rebelde de Twisted Sister sigue tan vivo como sus riffs.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (InstagramTwitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.

CrazyMinds
CrazyMinds
Toda la información sobre música indie desde 2010.

SOBRE NOSOTROS

Desde 2011, en CrazyMinds te traemos las últimas novedades sobre música indie: noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y festivales, críticas de discos, playlists y mucho más.

ÚLTIMOS ARTÍCULOS

Ed Sheeran aún no ha lanzado «Play» y ya tiene listo su próximo álbum gemelo

Noticias 0
Ed Sheeran no se detiene. Este viernes 12 de...

Edward Ka-Spel – A Monument to Wasted Tears

Discos 0
«Tengo acceso a las noticias de todos LOS BLOQUEs...

King Gizzard & The Lizard Wizard se planta: música a precio libre en Bandcamp tras el adiós a Spotify

Noticias 0
La banda australiana King Gizzard & The Lizard Wizard...

LO MÁS VISTO

Lady Gaga convierte el universo de «Wednesday» en una pista de baile con su nuevo single «The Dead Dance»

Canciones 0
Lady Gaga ha vuelto a sorprender, esta vez desde...

The Last Dinner Party incendiará Madrid y Barcelona con «From The Pyre» en 2026

Giras 0
Las británicas The Last Dinner Party regresan a España...

Liela Moss – Transparent Eyeball

Discos 0
«Este álbum fue el proceso más espontáneo que he...

Subscribe

©CrazyMinds 2024. Si quieres, puedes compartir nuestros contenidos, pero por favor, nómbranos. ¡Que lo disfrutes!