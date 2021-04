Delaporte y Dora suman fuerzas en una nueva entrega del proyecto Titanas

El proyecto feminista Titanas, que Delaporte lanzó el pasado 8 de marzo, continúa visibilizando a la mujer en la industria del directo. Y lo hace reinterpretando, junto a otras artistas, siete temas de su último álbum Las Montañas, una oda a la libertad desde el interior.

Comenzó con Eva Amaral que, junto a su compañero Juan Aguirre y a Delaporte, versionaba la canción que da título al disco. A ésta le siguió la cover de El Volcán junto a las bilbaínas Belako; y después Se va con Rigoberta Bandini. Ahora, llega el turno de La Bestia, cuarto capítulo de Titanas, junto a la jovencísima Dora.

La hija de Bimba Bosé y de Diego Postigo decidió unirse a la iniciativa: “Porque me gusta el concepto, es algo que no se aleja mucho de lo que yo hablo en mis temas. Además, me siento muy identificada con la canción, sobre todo en cuanto a sonido, parecido igualmente a lo que hago musicalmente. Por otro lado, considero muy importante en un artista haber conseguido llevar un disco de electrónica a un acústico. Es muy grande tener esos dos mundos presentes“. Además, la madrileña opina que “juntar a un a un montón de artistas de distintas edades en un proyecto me parece bonito. Dar reconocimiento a diferentes cantantes y levantarlas es, sin duda, una unión entre mujeres ¡y no hay cosa mejor!” Y añade: “Creo que todavía hay muchas historias de mujeres que no están contadas y una bonita manera de hacerlo sería la música“.

La responsable de esta iniciativa junto a su compañero Sergio Salvi, Sandra Delaporte, comenta: “La Bestia suponía un gran reto para nosotres arreglarlo a banda. Tiene mucha presencia en la producción y tiene mucha fuerza. Así que decidimos darle la vuelta completamente; usar solo el piano y un cello. Y dar presencia a las voces, a la letra, a la armonía de la canción. Lo intentamos llevar a bolero, a algo nuevo para nosotros e investigar esa sonoridad que nos flipa también. Sergio arregló todo el piano y yo decidí cambiar la melodía en algunas partes para armonizar y hacerla crecer. Después avisamos a Marina Sorín, una cellista de argentina que admiramos mucho y que conocemos desde hace tiempo de la escena de músicas negras y de jazz de Madrid“.

Sobre la canción, Sandra recalca: “La letra de este tema es de mis favoritas porque supone aceptar lo que eres al 100% y reivindica esa parte de nosotras que rechazamos, como algo bello, como algo precioso que merece ser querido y validado. Supone perdonarse, quererse y decirlo bien alto. Por eso dice“.

Y concluye: “Compartir esta canción ha significado mucho para nosotres porque Dora tiene mucha fuerza y un corazón inmenso. Es una artista que admiramos un montón y esta canción le queda ¡increíble! Ojalá poder hacer más cosas juntas“.

El vídeo, dirigido por Jaime Massieu, se grabó en directo en el mes de febrero en Estudio Uno (Madrid), cumpliendo el protocolo Covid. Delaporte cuenta con un formato de banda orgánico y único, dejando de lado su faceta puramente electrónica.

Anaju, Rozalén y Zahara serán las siguientes #titanas que continuarán siendo el altavoz de este proyecto, de alto mensaje social y emocional, en los próximos meses.