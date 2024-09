Demanda contra Miley Cyrus por similitudes entre su «Flowers» y el «When I Was Your Man» de Bruno Mars

Miley Cyrus ha sido demandada por su éxito Flowers, acusada de copiar partes de la canción When I Was Your Man de Bruno Mars. La demanda fue presentada por Tempo Music Investments, que alega que Flowers incluye elementos melódicos, armónicos y líricos de la canción de Mars. La compañía, que posee una parte de When I Was Your Man tras comprarla al coautor Philip Lawrence, busca daños no especificados y una orden judicial para prohibir la reproducción y distribución de Flowers.

Cyrus y sus coautores, Gregory Hein y Michael Pollack, junto con Sony Music Publishing y otras empresas, han sido nombrados en la demanda. Hasta el momento, ni Cyrus ni los coacusados han respondido a las acusaciones. Flowers, lanzada en 2023 como el sencillo principal de su octavo álbum Endless Summer Vacation, alcanzó el número uno en las listas del Reino Unido y el Billboard US Hot 100, y fue el sencillo más vendido a nivel mundial en 2023.

Os dejamos el texto de la demanda, según ha informado la revista Rolling Stone: «Cualquier fan de When I Was Your Man de Bruno Mars sabe que Flowers de Miley Cyrus no logró todo su éxito por sí misma. Flowers duplica numerosos elementos melódicos, armónicos y líricos de When I Was Your Man, incluyendo el diseño del tono melódico y la secuencia de la estrofa, la línea de bajo de conexión, ciertos compases del coro, ciertos elementos de música teatral, elementos líricos y progresiones de acordes específicas. Es innegable, basado en la combinación y el número de similitudes entre las dos grabaciones, que Flowers no existiría sin When I Was Your Man. Con Flowers, Cyrus, Hein y Pollack han creado una obra derivada de When I Was Your Man sin autorización».

¿Qué ocurrirá con esta demanda? Esperaremos que los tribunales decidan, así como reacciones de los implicados, sean Miley Cyrus o Bruno Mars, quienes se mantienen al margen por el momento. Si quieres formarte una opinión, tienes el tema de Cyrus al comienzo de la noticia y el de Mars a continuación.