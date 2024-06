Dennis Lyxzén de Refused se recupera tras un grave infarto

El mundo del punk rock habvivieo momentos de gran preocupación por la noticia de que Dennis Lyxzén, el carismático líder de la banda sueca Refused, sufrió un grave infarto. A pesar del susto y la gravedad del incidente, Lyxzén se encuentra en recuperación gracias a la rápida atención médica en el hospital de Uppsala.

El incidente ocurrió justo antes de su esperada actuación en el Rosendal Garden Party en Estocolmo, lo que obligó a la banda a cancelar su participación. En una muestra de su gran estado de ánimo y con intención de tranquilizar a sus seguidores, Lyxzén expresó en redes sociales su frustración por tener que cancelar el espectáculo, pero aseguró a los fans que con medicación y descanso, volverá a su enérgica forma de liderar la banda sobre el escenario.

La influencia de Refused en la escena punk es indiscutible, con álbumes como The Shape of Punk to Come y su más reciente War Music. La banda, conocida por su postura política y su sonido innovador, ha dejado una huella imborrable en la música alternativa. Desde aquí, deseamos a Lyxzén una rápida y completa recuperación.