Denzel Curry enciende el rap con «King Of The Mischievous South Vol. 2»

El rapero Denzel Curry ha anunciado su regreso a las raíces con su nuevo proyecto King Of The Mischievous South Vol. 2, una secuela directa de su mixtape de 2012 que marcó el inicio de su carrera. Este nuevo trabajo, que se lanzará el 19 de julio, promete revivir la energía cruda y autodidacta de sus primeras publicaciones en Soundcloud.

El sencillo Hot One, en colaboración con A$AP Ferg y TiaCorine, es un adelanto de lo que podemos esperar: un homenaje al legado musical del sur de Estados Unidos, con influencias del rap de Memphis, Houston y, por supuesto, del estado natal de Curry, Florida.

La lista de canciones del mixtape incluye colaboraciones estelares con artistas como A$AP Rocky, Maxo Kream, Key Nyata, Ty Dolla $ign, Juicy J, That Mexican OT, 2 Chainz y Armani White, y es el sucesor del álbum de 2012 MELT MY EYEZ SEE YOUR FUTURE.

Tracklist de King Of The Mischievous South Vol. 2