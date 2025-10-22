Depeche Mode convierte su paso por México en un ritual global con «Memento Mori: Mexico City» y la película «M»

Depeche Mode vuelve a poner el listón altísimo con el lanzamiento físico de Memento Mori: Mexico City, un álbum en vivo grabado durante tres noches épicas en el Foro Sol de Ciudad de México, y el documental M, dirigido por el cineasta mexicano Fernando Frías de la Parra (Ya no estoy aquí). El pack estará disponible desde el 5 de diciembre en formatos CD, DVD, Blu-ray y vinilo, incluyendo cuatro bonus tracks inéditos: Survive, Life 2.0, Give Yourself to Me y In the End.

El filme M, que se estrenará en más de 2.500 cines de 60 países tras su paso por el Festival de Tribeca, no es solo una recopilación de conciertos. Es una exploración visual y sonora de la relación entre la cultura mexicana y la muerte, hilada con imágenes de los shows y narrada por Daniel Giménez Cacho. Según NME, el documental captura la devoción casi religiosa que los fans mexicanos profesan por la banda, con más de 200.000 asistentes en total.

La presentación en vivo incluye 24 temas que recorren toda la historia del dúo británico, desde himnos como Enjoy the Silence y Personal Jesus hasta cortes recientes como Ghosts Again, del álbum Memento Mori (2023). La edición física promete ser un objeto de culto para coleccionistas y fans, con un diseño cuidado y sonido envolvente. Además, el enfoque cinematográfico de Frías aporta una dimensión espiritual que trasciende el formato concierto, convirtiendo M en una experiencia sensorial que celebra la música, la memoria y la mortalidad.

Depeche Mode: cuatro décadas de oscuridad, baile y redención electrónica

Desde su formación en Basildon en 1980, Depeche Mode ha sido sinónimo de evolución constante. El grupo, originalmente un cuarteto liderado por Dave Gahan, Martin Gore, Andrew Fletcher y Vince Clarke, debutó con Speak & Spell (1981), un disco de synthpop luminoso que incluía el hit Just Can’t Get Enough. Tras la salida de Clarke y la entrada de Alan Wilder, la banda viró hacia terrenos más oscuros y sofisticados con álbumes como Black Celebration (1986), Music for the Masses (1987) y el monumental Violator (1990), que contiene clásicos como Enjoy the Silence, Policy of Truth y Personal Jesus.

La década de los 90 fue turbulenta pero creativa: Songs of Faith and Devotion (1993) incorporó guitarras y gospel, mientras que Ultra (1997) marcó el regreso tras la salida de Wilder y los problemas personales de Gahan. En los 2000, discos como Playing the Angel (2005) y Sounds of the Universe (2009) consolidaron su estatus como referentes del electro-rock. Tras la muerte de Fletcher en 2022, el dúo sobreviviente lanzó Memento Mori (2023), un álbum introspectivo que reflexiona sobre la pérdida y la trascendencia. Con más de 100 millones de discos vendidos y giras que llenan estadios, Depeche Mode sigue siendo una fuerza creativa que transforma el dolor en belleza electrónica.

