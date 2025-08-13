Depeche Mode lleva su magia al cine con el estreno de M

La icónica banda Depeche Mode está lista para conquistar la pantalla grande con su nuevo concierto en formato película Depeche Mode: M, que llegará a cines e IMAX de más de 60 países (entre ellos, España) el 28 de octubre de 2025. Dirigida por el aclamado cineasta mexicano Fernando Frías, la película captura la energía de los tres conciertos agotados del grupo en el Foro Sol de Ciudad de México durante su gira Memento Mori (2023-2024), que atrajo a casi 200.000 fans. Este proyecto, creado junto a Trafalgar Releasing y Sony Music Vision, combina imágenes de los conciertos con elementos narrativos que exploran la conexión entre la música, la mortalidad y la cultura mexicana, especialmente su relación con la muerte.

Dave Gahan, vocalista de la banda, destacó que M refleja “la profunda conexión entre música, cultura y personas”, elogiando el trabajo de Frías por su sensibilidad al entrelazar la gira con la tradición mexicana. La cinta, que ya recibió una gran acogida en el Tribeca Festival de 2025, incluye canciones como Enjoy the Silence, Personal Jesus y Never Let Me Down Again. Con una duración de 95 minutos, estará en más de 2.500 salas mundiales, prometiendo una experiencia inmersiva. Las entradas estarán disponibles desde el 17 de septiembre en el sitio oficial de la banda. La gira Memento Mori, que celebró su álbum homónimo, reunió a más de tres millones de fans en 112 shows, consolidando el legado de Depeche Mode tras la pérdida de su miembro Andy Fletcher en 2022.

Depeche Mode: Pioneros del synth-pop que revolucionaron la música

Formada en 1980 en Basildon, Inglaterra, Depeche Mode irrumpió en la escena musical con su mezcla única de synth-pop, new wave y sonidos electrónicos que definieron una era. Vince Clarke, Martin Gore, Dave Gahan y Andy Fletcher comenzaron con Speak & Spell (1981), un debut que incluía el hit Just Can’t Get Enough. Tras la salida de Clarke, Gore asumió la composición, llevando a la banda a explorar temas más oscuros y emocionales en álbumes como Construction Time Again (1983) y Some Great Reward (1984), con éxitos como People Are People. Su evolución hacia sonidos más industriales y profundos con Black Celebration (1986) y Music for the Masses (1987) les valió un reconocimiento global, consolidándolos como íconos de los 80 con himnos como Never Let Me Down Again.

En los 90, Depeche Mode alcanzó nuevas alturas con Violator (1990), un disco seminal que incluía Personal Jesus y Enjoy the Silence, vendiendo millones de copias y marcando su influencia en el rock alternativo y la música electrónica. Songs of Faith and Devotion (1993) los llevó al número uno en varios países, mostrando su versatilidad con un sonido más crudo. A pesar de altibajos personales y la salida temporal de Alan Wilder, la banda perseveró, lanzando discos como Ultra (1997) y Spirit (2017). Con 15 álbumes de estudio, más de 100 millones de discos vendidos y giras masivas como Memento Mori (2023-2024), Depeche Mode sigue siendo una de las grandes bandas del panorama, honrando el legado de Fletcher, fallecido en 2022.

