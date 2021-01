Derby Motoreta’s Burrito Kachimba siguen empeñados en convertirse -¿no lo son ya?- en la gran banda de rock que necesitaba nuestro país. Tras arrasar con El Valle, primer adelanto de su esperadísimo segundo LP, bautizado como Hilo Negro (Primavera Labels/Universal Music), los sevillanos nos entregan hoy un nuevo sencillo de título tan breve como brutal es su impacto: Gitana. La canción, ya disponible en plataformas digitales, viene acompañada de un videoclip que, como es habitual también en el hogar de la kinkidelia, es otra epifanía bañada en psicodelia.

El nuevo single de Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, segundo adelanto de su próximo LP Hilo Negro tras el impresionante El Valle, reincide -como hiciera aquél- en la línea continuista del ya más que reconocible sonido kinkidélico de la banda. Pero amplificando su potencia a niveles que ni siquiera soñábamos.

Así nos lo cuentan ellos mismos. “Gitana es el tema central de nuestro segundo disco, de hecho ‘Hilo Negro’ es el último verso de la letra, así que tiene un peso y un lugar muy especial en este nuevo álbum, fue la canción que marcó la dirección de alguna manera todo el disco. La compusimos durante la anterior gira y más de una vez la hemos interpretado en directo, así que hemos podido chequear las tremendas reacciones que produce su ingesta”.

¿Estamos pues ante la composición más ambiciosa hasta el momento de la banda? “Es una mastodóntica pieza de casi seis minutos con tres partes bien diferenciadas donde hemos puesto la kinkidelia a tóh lo que dah, con bases y guitarras marca de la casa y con la voz de Dandy en posiblemente su mejor momento“, confiesan. “En el estudio hemos jugado con cientos de texturas que entran y salen, multicapas superpuestas, coqueteos electrónicos… Pero siempre sin perder eses elemento orgánico de una banda de seis notas tocando a la vez que ya es marca de la casa. En fin, un viaje al interior desértico donde crece un jardín infinito que te golpea con un martillo gigante el hipotálamo hasta que escupes sangre color arcoiris“.

No hay definición más explícita de los efectos de una canción que aturde a la primera, sin contemplaciones. Como es ya habitual en cada lanzamiento de los sevillanos, Gitana viene acompañada de un no menos espectacular videoclip. “Para el videoclip volvemos a contar con nuestro Kubrick de andar por casa, el cada vez más loco Tera Bada aka Gringo. Un hándicap muy importante para este vídeo fueron las medidas sanitarias con respecto al curivuri, así que hubo que minimizar a tope el personal y las localizaciones. Como resultado tenemos a la Gitana, interpretada por Nur Wong aka Kimberly, que muchos la conoceréis por ser guitarra y cantante del grupo Furia Trinidad y que además en alguna ocasión ha realizado las labores de sustituta en el escenario cuando Soni no ha podido estar con nosotros. En el videoclip la Gitana, con la cara cubierta de pelo, de repente es poseída y realiza una serie de pases mágicos hasta que se fragmenta en cientos de pedazos, y cuando estos se vuelven a unir aparece la banda interpretando la canción para que, después de otra fragmentación molecular, volvamos a la ‘Gitana’ que mata el video con una coreografía especial“.



¿Complicado de entender? No os preocupéis, las imágenes hablan por sí solas.

DERBY MOTORETA’S BURRITO KACHIMBA – GITANA

BIOGRAFÍA DE DERBY MOTORETA’S BURRITO KACHIMBA

Con Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, estamos ante la gran revelación de 2019. Y no solo eso: estamos ante la gran realidad de 2020 para el rock en nuestro país. Por si fuera poco, además, estamos ante un nuevo concepto musical que ellos mismos han bautizado como la ‘kinkidelia’: mezcla de la estética y filosofía kinki con la psicodelia. En el sexteto de Sevilla confluyen algunos exmiembros de bandas de la ciudad como The Milkyway Express o Quentin Gas y Los Zíngaros. Gracias al bagaje y calidad técnica de todos los componentes de la banda y apoyados en la magnifica voz, imagen y enigmática presencia en escena de su vocalista Dandy Piranha, se han ganado el respeto de una escena que ellos mismos capitanean ahora mismo con una fórmula muy personal.

Fuente: Tomavistas Festival

Derby Motoreta's Burrito Kachimba (2019)

