Derby Motoreta’s Burrito Kachimba anuncian concierto en Madrid y presentan la BSO de “Las leyes de la frontera”

El grupo de rock andaluz Derby Motoreta’s Burrito Kachimba tienen nuevo trabajo discográfico, la BSO de la película Las leyendas de la frontera. Se trata de la esperadísima adaptación que Daniel Monzón ha realizado de la novela de Javier Cercas que está ambientada en la Barcelona de finales de los años 70, que podremos disfrutar en la pantalla grande a partir del próximo 8 de octubre, previo paso por el prestigioso Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

Durante estos meses de verano, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba han arrasado en cada concierto que han ofrecido por todo nuestro país. Y es ahora cuando anuncian una nueva fecha para despedir el magnífico y exitoso año compartiendo su estilo kinkidelia con sus fans. El sábado 11 de diciembre la banda se subirá al escenario de La Riviera, en Madrid.

La banda ha sido elegida para poner la banda sonora a las aventuras del Zarco y compañía en la Barcelona de finales de los 70. El grupo formado en Sevilla en 2017 ha puesto de moda un estilo propio, la kinkidelia, y para muchos recupera la libertad de unas décadas legendarias de nuestra música.

Monzón afirma que no tuvo dudas: “Quería contar con un grupo actual cuyo espíritu se ajustase a la época como una funda elástica al asiento de un 1430, pero que hiciera a la vez de puente con nuestros días, y ahí justo estaba una sofisticada banda de rock progresivo muy acorde con la versión estilizada que de lo quinqui propone la película. Me refiero a los míticos Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, quienes ya desde sus comienzos definían la sangre que les bombea como pura kinkidelia. Lo bueno es que les entusiasmó subirse a bordo y no solo con varias canciones originales, sino componiendo parte de la banda sonora, prestando sus poderosos y lisérgicos acordes a las carreras más desenfrenadas de la banda”.

Además de la banda sonora original de la película, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba firman también el tema principal Las leyes de la frontera mientras que Lin Cortés aporta la otra composición contemporánea de todos el soundtrack Yo te encontraré.

Se han convertido en la banda de rock del momento. Su último LP, Hilo Negro, se posicionó como número uno en ventas. Esto dejó a la industria musical completamente desconcertada: un disco de rock y guitarras en tiempos de reggaetón y autotune.

Ya podéis ver el trailer de la esperada película: