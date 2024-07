Descubre el nuevo tema de Maxïmo Park, «The End Can Be As Good As The Start»

Maxïmo Park ha lanzado un nuevo sencillo titulado The End Can Be As Good As The Start, que formará parte de su próximo álbum Stream Of Life, previsto para el 27 de septiembre. La canción, descrita por el vocalista Paul Smith como un “exuberante tema de alt-pop-rock con influencias New Wave”, aborda temas como la fe, la solidaridad y las relaciones en el contexto de los desafíos estructurales de la sociedad.

El single viene acompañado de un video oficial en blanco y negro, creado por Yza Voku. Este lanzamiento sigue a los sencillos anteriores de 2024, Favourite Songs y Your Own Worst Enemy, que también estarán en Stream Of Life. El álbum ha sido producido por Ben Allen y Burke Reid, y es el sucesor de Nature Always Wins de 2021.

Maxïmo Park también ha anunciado una gira por el Reino Unido e Irlanda para este otoño, con fechas destacadas en el Islington Assembly Hall de Londres los días 18 y 19 de octubre. La gira incluirá paradas en ciudades como Dublín, Belfast, Edimburgo, Manchester y más. Esperemos que poco después llegue también el anuncio de conciertos en Europa.