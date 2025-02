Descubre el oscuro encanto de «Ariel», el nuevo single de The Horrors

The Horrors han lanzado su último y oscuro sencillo Ariel, marcando una nueva etapa en su carrera musical. La canción abre el sexto álbum de estudio del grupo, Night Life, que se lanzará el 21 de marzo a través de Fiction.

El vocalista Faris Badwan y compañía describen Ariel como una pista especial, mencionando que es distinta a cualquier otra canción que hayan escrito. El tema, caracterizado por un fuerte uso de distorsión en sus demos iniciales que fue evolucionando hasta su forma fial en los estudios Holy Mountain con la ayuda del productor Yves Rothman, representa un avance en el sonido del grupo. Amelia Kidd añade capas de ritmos y voces entrecortadas que contribuyen a esta nueva dirección.

El vídeo musical, dirigido por Sarah Piantadosi, complementa la oscuridad de la canción con imágenes granuladas y sombrías de Badwan en un bosque frío y conduciendo por una carretera nevada. La canción sigue a los sencillos anteriores de Night Life, como More Than Life, Lotus Eater, Trial By Fire y The Silence That Remains.

Ariel no solo introduce un nuevo capítulo para The Horrors, sino que también resalta su constante búsqueda de nuevos territorios sonoros. Con la inclusión de Amelia Kidd en los teclados y Jordan Cook de Telegram en la batería, el próximo álbum es uno de los lanzamientos más esperados de 2025.

Los viajes musicales de The Horrors: de post-punk a íconos del rock alternativo

Desde sus inicios en 2005, The Horrors han recorrido un viaje musical que los ha llevado de ser una banda emergente en la escena post-punk a convertirse en una referencia indiscutible del rock alternativo. Con su álbum debut Strange House en 2007, la banda captó la atención del público con su sonido oscuro y enérgico, caracterizado por influencias del punk gótico y el garage rock.

El lanzamiento de Primary Colours en 2009 marcó un punto de inflexión, donde The Horrors comenzaron a experimentar con un sonido más etéreo y psicodélico. Este álbum fue aclamado por la crítica y les valió una nominación al prestigioso Mercury Prize. En 2011, Skying continuó esta evolución, consolidando su posición en la vanguardia del indie rock.

Con Luminous en 2014, la banda exploró terrenos más electrónicos, mientras que V en 2017 trajo una mezcla de rock, synth-pop y shoegaze. A lo largo de los años, la formación del grupo ha evolucionado, destacando la reciente incorporación de Amelia Kidd y Jordan Cook, quienes han aportado frescura y nuevas influencias a su sonido.

