Descubre Freckle, el nuevo dúo formado por Ty Segall y Corey Madden

Ty Segall y Corey Madden han unido fuerzas para formar un nuevo dúo llamado Freckle. Este emocionante proyecto verá la luz con su álbum debut homónimo, que se lanzará el 31 de enero a través del sello God? de Segall.

El primer sencillo del álbum, Taraval, ya está disponible y promete ser solo una muestra del talento y la creatividad que Freckle tiene para ofrecer. Segall, conocido por su prolífica carrera y su participación en bandas como Ty Segall Band, the C.I.A., Wasted Shirt y Fuzz, continúa demostrando su capacidad para reinventarse.

El álbum Freckle incluirá diez temas, que se titulan del siguiente modo:

Freckle:

01 Paranoid

02 For the Last Time

03 Freckle

04 I Don’t Know What I Need

05 Silk

06 Who’s Sitting on the Moon

07 Taraval

08 Tea Brush Millipede

09 Heavy

10 That’s All We Wrote

La Prolífica Carrera de Ty Segall

Ty Segall es un músico estadounidense conocido por su versatilidad y prolífica producción. Desde su debut en 2008, ha lanzado quince álbumes de estudio, incluyendo Melted, Manipulator y Freedom’s Goblin. Su estilo abarca desde el garage rock hasta el glam y el punk, destacándose por su energía y creatividad. Además de su carrera en solitario, ha colaborado con bandas como Fuzz, The C.I.A. y Wasted Shirt, consolidándose como una figura influyente en la escena del rock independiente.

La Emergente Trayectoria de Corey Madden

Corey Madden es un artista emergente que ha comenzado a ganar reconocimiento en la escena musical. Su álbum debut, Taste the Hour, lanzado en 2024, muestra su talento y capacidad para crear melodías cautivadoras. Aunque su discografía es aún limitada, Madden promete ser una figura a seguir en los próximos años, con un estilo que combina elementos de rock y folk