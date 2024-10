Descubre la magia de Colby! con su nuevo single «Doing What I Can»

Los viernes son ideales para conocer nueva música, y hoy descubrimos la energía de Colby!, la nueva estrella emergente del pop que acaba de lanzar su sencillo más reciente, Doing What I Can. Disponible en todas las plataformas de streaming, esta canción es una fusión perfecta de emociones profundas y el sonido optimista que caracteriza a Colby! Con su voz etérea y poderosa, nos invita a un viaje de autosuficiencia y empoderamiento, recordándonos que la verdadera felicidad proviene de nuestro interior. Como ella misma dice: “Esta canción trata sobre darse cuenta de que solo tú puedes hacerte feliz y no puedes dejar que las opiniones de los demás afecten lo que haces o cómo te sientes”.

A pesar de su corta carrera, Colby! nos está conquistando con su música y su capacidad para desafiar géneros. Ha sido destacada ya en diversos medios especializados pero, además, con anteriores lanzamientos como sus sencillos Don’t Know What to Say y Gone to Bed, ha aparecido en prestigiosas playlists de Apple Music y de Amazon Music.

Por si fuera poco con su talento, la historia de Colby! es tan inspiradora como su música. Creció en Fort Worth, TX, rodeada de música en vivo y explorando diversas pasiones creativas como cantar, escribir, hornear, pintar y actuar. A los 8 años, fue diagnosticada con dislexia severa y pasó tres años en terapia intensiva para aprender a leer. Las artes creativas fueron su refugio, y comenzó a cantar y escribir desde muy joven. A los 14 años, empezó a coescribir con su hermano y productor, RJ Johnson, graduado de Berklee College of Music. Cuando no está creando música, le encanta conducir mientras canta (o grita) a todo pulmón. Su objetivo más inmediato es seguir creando canciones con su hermano que la gente quiera cantar a gritos en sus coches, ofreciendo una vía de escape de situaciones desalentadoras.

Colby! está aquí para quedarse, y su viaje musical apenas comienza. ¡No te pierdas la oportunidad de ser parte de esta emocionante aventura musical!