Descubre lo mejor de la música tradicional irlandesa con el recopilatorio que ha realizado el batería de Fontaines DC

El batería de Fontaines DC, Tom Coll, tiene un nuevo proyecto, nada menos que una colección de música irlandesa que publicará a finales de este año. Para ello, Coll se ha servido de su propio sello Skinty Records, donde esta colección titulada Goitse A Thaisce saldrá a la venta el próximo 6 de agosto.

La idea surgió después de un periodo largo de tiempo viviendo con su familia en el oeste de Irlanda, rodeado de un paisaje enorme y lleno de montañas, lo que trajo a su memoria los recuerdos de la música tradicional irlandesa. De ese modo, siguió su inspiración y se puso a trabajar en esta colección de canciones que, en sus propias palabras, ha resultado muy gratificante de realizar.

Os dejamos a continuación con el listado de canciones que incluirá este lanzamiento que, como el propio Coll dice, es una manera estupenda de introducirse en el mundo de la música irlandesa.

Cara A

1. ‘Martin Wynn’s / The Longford Tinker’ – The Bothy Band

2. ‘Arthur McBride’ – Andy Irvine & Paul Brady

3. ‘Apples In Winter’ – Dervish

4. ‘Bacach Shíol Andaí – Ye Vagabonds

5. ‘Farewell To Whalley Range’ – Sharon Shannon / Mike McGoldrick / Jim Murray / Dezi Donnelly



Cara B

1. ‘Sí Bheag, Sí Mhor – Planxty’

2. ‘Oro, Se Do Bheatha ‘Bhaile’ – Joe Heaney

3. ‘Méiltí Cheann Dubhrann / Cloch Na Ceithre Mhíle’ – Mairéad Ní Mhaonaigh & Frankie Kennedy

4. ‘Joihn Doherty’s / Charlie McKernon’s / The Antrim Rose’ – Emer Mayock

5. ‘The Factory Girl’ – Lisa O’Neill

6. ‘The Parting Glass’ – The Dubliners