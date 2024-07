Descubre los artistas nominados para el Mercury Prize 2024

Los nominados para el Mercury Prize 2024 han sido anunciados, destacando a artistas como Charli XCX, The Last Dinner Party o Beth Gibbons, entre otros. La lista de 12 álbumes fue revelada por Tom Ravenscroft en BBC Radio 6 Music y abarca lanzamientos entre el 15 de julio de 2023 y el 12 de julio de 2024.

Entre los nominados, se encuentra Beth Gibbons (Lives Outgrown), The Last Dinner Party (Prelude To Ecstasy), Barry Can’t Swim (When Will We Land?), BERWYN (Who Am I?), Cat Burns (early twenties), Corinne Bailey Rae (Black Rainbows), corto.alto (Bad With Names), English Teacher (This Could Be Texas), Ghetts (On Purpose, With Purpose), Nia Archives (Silence Is Loud) y CMAT (Crazymad, For Me).

El ganador se anunciará en septiembre, con cobertura de BBC Music. Este año, no habrá actuaciones en vivo en el Eventim Apollo en Hammersmith, pero se promete un programa de contenido musical y participación digital. El Mercury Prize celebra la creatividad y diversidad de los artistas británicos e irlandeses, proporcionando una plataforma importante para sus carreras musicales.