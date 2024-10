Descubre The Tact, un dúo padre e hijo de rock procedente de Francia con toques punk y funk

¿Alguno de vosotros es padre / madre y habéis soñado en formar una banda con alguno de vuestros hijos/as? Pues echa un vistazo a The Tact, un dúo francés de rock formado en 2022 por Nico y su hijo Charles Germain a la batería y la guitarra. A pesar de la corta edad de Charles, de solo 15 años, la banda ha demostrado una creatividad impresionante, componiendo 23 canciones en apenas dos años. Su música es una poderosa mezcla de rock & roll con influencias de punk y funk-fusión, evocando a bandas icónicas como Iggy and the Stooges y Red Hot Chili Peppers.

Las letras, escritas en inglés por Nico, abordan preocupaciones sociales con un toque de ironía, añadiendo profundidad y relevancia a su música. En 2023, The Tact grabó su primer EP, Do it Myself, que se lanzará a mediados de noviembre de 2024. Su sencillo debut, Underflow, salió el 11 de octubre de 2024, marcando el inicio de lo que promete ser una carrera musical emocionante.

La banda también ha realizado diversas sesiones en directo, como la grabada el 8 de agosto de 2024 en Corbelin, Francia, mostrando su energía y talento en el escenario. Con su combinación única de juventud y experiencia, The Tact está listo para dejar una huella significativa en la escena musical. No pierdas esta oportunidad y descubre este proyecto musical paterno-filial con nosotros. ¿Qué os ha parecido?