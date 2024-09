Despedida de una era: Mew anuncia su separación

La banda danesa Mew ha anunciado su separación tras 30 años de carrera. Formada en 1995 por Jonas Bjerre, Silas Utke Graae Jørgensen, Johan Wohlert y Bo Madsen, Mew se despide con dos conciertos de despedida en 2025. La banda, conocida por su estilo único y su capacidad para mezclar géneros, lanzó su primer álbum A Triumph for Man en 1997 y alcanzó el éxito con discos como Frengers y And the Glass Handed Kites bajo el sello Sony Music. Bo Madsen dejó la banda después del álbum + – en 2015, y Mew lanzó su último álbum de estudio, Visuals, en 2017.

Jonas Bjerre, el vocalista, expresó su gratitud hacia los fans, conocidos como “Frengers”, y anunció que se centrará en otros proyectos creativos tras la separación. Los conciertos de despedida se llevarán a cabo en el Aarhus Congress Center y en el Royal Arena de Copenhague. La banda invita a todos sus seguidores a unirse a esta celebración final, marcando el fin de una era para Mew y sus fans.

La noticia ha generado una mezcla de tristeza y nostalgia entre los seguidores, quienes han acompañado a la banda en su viaje musical a lo largo de tres décadas. La despedida de Mew marca el cierre de un capítulo significativo en la historia de la música rock danesa.