King Gizzard & The Lizard Wizard estrenan videoclip para “If Not Now, Then When?”

Los infatigables King Gizzard & The Lizard Wizard publican un nuevo tema, If Not Now, Then When? a través de KGLW y Caroline International. Este nuevo single llega tras la publicación de su último álbum, K.G., el pasado 20 de noviembre. Su edición en formato físico verá la luz mañana 11 de diciembre.



If Not Now, Then When? viene acompañado de un videoclip animado que ha sido dirigido por el director, animador y artista gráfico afincado en Nueva Zelanda Dr D Foothead.

El pasado 20 de noviembre, King Gizzard & The Lizard Wizard publicaban K.G., una colección de canciones que los seis miembros de la banda se vieron obligados a componer y grabar separados desde sus propias casas repartidas por Melbourne, Australia.

KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD – IF NOT NOW, THEN WHEN?