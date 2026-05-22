Hay pocas formas más honestas de anunciar un disco que decir que puede ser el último. Dexys Midnight Runners han publicado hoy el single «My Life In England Pt. 1» y han confirmado LOVE, su nuevo álbum, para el 4 de septiembre de 2026 vía Heavenly Recordings. El dato que lo cambia todo: es su primer lanzamiento bajo el nombre completo Dexys Midnight Runners desde Don’t Stand Me Down en 1985, cuarenta y un años después. Y Kevin Rowland, fundador y voz de la banda, ha dejado caer que este podría ser el capítulo final de su historia.

No es un recurso de marketing. Rowland tiene 72 años y lleva décadas construyendo una carrera que siempre ha operado en sus propios términos, sin importar lo que dijera la industria ni lo que esperaran los fans de «Come On Eileen». Que decida volver al nombre completo ahora, después de tres discos publicados simplemente como Dexys, es un gesto de cierre deliberado. Como quien firma una carta con nombre y apellidos porque sabe que será la última.

Memorias de infancia, Holmes en la producción y un nombre recuperado

LOVE es un disco que recorre la vida de Rowland de principio a fin: desde su infancia como hijo de emigrantes irlandeses en la Inglaterra de los años cincuenta hasta el amor tardío, la pérdida y la reconciliación. «Estábamos en Inglaterra soñando con América: era la era pre-Beatles, era Elvis, era Sonny Liston, Cassius Clay, la ropa, todo era América«»«, explica sobre «My Life In England Pt. 1», una reelaboración de una canción que ya apareció en la recopilación Let’s Make This Precious (2003) y que Rowland sentía que podía mejorar. «Son todas memorias de mis propias experiencias«»«, dice. «Pete es mi hermano. En mi libro lo llamé Pat. Hay mucho solapamiento con el libro en esta canción«.

El álbum, producido por David Holmes —el músico y DJ de Belfast conocido por su trabajo con Primal Scream y Noel Gallagher’s High Flying Birds— junto a Peter Schweir y con la participación del arreglista de cuerda Brian Irving, promete una sonoridad más íntima y orquestal que los trabajos recientes de la banda. Heavenly Recordings, el sello de culto responsable de catálogos como los de The Verve, Spiritualized o Badly Drawn Boy, parece el hogar natural para este ejercicio de memoria emocional.

La banda ha decidido también recuperar el nombre completo como declaración de intenciones. «Desde que Dexys volvió en 2012, siempre hemos sentido que lo que hacemos merece una audiencia joven«, explica Rowland. «Así que era evidente volver a ser Dexys Midnight Runners». Y añaden, con la franqueza que siempre ha caracterizado al grupo: «LOVE puede ser el capítulo final de este extraordinario viaje musical». Se puede leer como nostalgia. También como dignidad.

Tracklist de Dexys Midnight Runners – LOVE

«My Life In England Pt. 1» «You’ve Got The Love» «Once A Man, Twice a Child» «You’re Alright» «I Want To Be Holding You» «Next Christmas» «I’ll Always Love You» «Strange Feelin'» «It’s Over Now» «Old Love» «My Life In England Pt. 2»

Gira UK y Europa — otoño 2026

La banda acompañará el lanzamiento con una gira de tiendas de discos en septiembre, con actuaciones íntimas y firmas, antes de una gira completa por Reino Unido e Irlanda en octubre y noviembre, la primera bajo el nombre Dexys Midnight Runners desde su sold-out en el Southbank Centre de Londres en 2003. Las fechas europeas incluyen paradas en Estocolmo, Gotemburgo, Malmö, Berlín y París, aunque sin fechas confirmadas en España por el momento.

De Birmingham a la eternidad del pop británico

Dexys Midnight Runners nacieron en Birmingham en 1978 de la mente de Kevin Rowland, un músico de segunda generación irlandesa con una visión musical tan singular como obstinada. Su debut Searching for the Young Soul Rebels (1980) irrumpió con una energía soul norteña feroz, deudora de Van Morrison y Stax Records, que poco tenía que ver con el pop de la época. Llegaron al número uno en el Reino Unido con «Geno» ese mismo año. Dos años después, Too-Rye-Ay (1982) contenía «Come On Eileen», que se convirtió en uno de los singles más vendidos de la historia británica y número uno a ambos lados del Atlántico —una canción que Rowland siempre ha tratado con cierta ambivalencia, consciente del peso que arrastraba. Don’t Stand Me Down (1985), disco injustamente maltratado en su momento y reivindicado como obra maestra décadas después, fue su carta de presentación más arriesgada y también la que empujó a la banda hacia la disolución.

El regreso en 2012 con One Day I’m Going to Soar demostró que Rowland seguía teniendo algo que decir, y el posterior The Feminine Divine confirmó que la banda no había vuelto por nostalgia sino por convicción. Ahora, con LOVE, Rowland cierra el círculo con el nombre completo que lo inició todo y una pregunta en el aire: ¿puede la música popular tratar con la misma honestidad la vejez y la memoria que la juventud y la rabia? Si alguien puede responderla, es él.

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