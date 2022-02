DFA Records anuncia una gran fiesta en Nueva York para celebrar su 20º aniversario

El sello DFA Records celebrará su vigésimo aniversario el próximo mes con una gran fiesta en la ciudad de Nueva York. Concretamente, tendrá lugar el 26 de marzo en el Knockdown Center y las entrada estarán a la venta este viernes.

El sello fue cofundado en 2001 por James Murphy de LCD Soundsystem junto con Jonathan Galkin y Tim Goldsworthy, y arrancó oficialmente con la publicación de dos singles: House of Jealous Lovers de The Rapture y By The Time I Get To Venus de Juan MacLean en marzo de 2002.

Según el comunicado del sello, “aniversarios, schmaniversaries, pero dado todo lo que hemos pasado colectivamente, nos parece una excusa perfecta para organizar una fiesta. Así que eso es lo que estamos haciendo.

Sería una especie de regreso a las fiestas DFA de antaño, demasiado ambiciosas y con malas ideas, con 3 salas llenas de DJ y bandas, nuestra familia del sello discográfico, viejos y nuevos amigos, compañeros de viaje, además de otros que desearían estar en una fiesta diferente, y en resumen, todas las personas maravillosas que nos han apoyado a lo largo de los años”.

Por ahora, los nombres confirmados son 2manydjs, Black Dice (Live), Black Meteoric Star (live), James Murphy, JDH + Dave P, Juan MacLean, Justin Miller, Justine D, Matt Shaw, Maurice Fulton, Museum of Love (Live), Nancy Wang, Optimo (Espacio), Peter Gordon & Love of Life Orc Live, Rub N Tug, Shit Robot y Tyler Pope.

Ojalá poder estar allí, ¿no os parece?

