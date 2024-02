Diiv anuncia nuevo álbum y comparte canción inédita

La banda de rock alternativo Diiv ha anunciado su cuarto álbum de estudio, titulado Frog in Boiling Water, que saldrá a la venta el 24 de mayo a través del sello Fantasy. El grupo, liderado por el vocalista y guitarrista Zachary Cole Smith, ha trabajado con el productor Chris Coady, quien ya colaboró con ellos en su anterior disco, Deceiver, publicado en 2019.

Como adelanto del nuevo álbum, Diiv ha compartido una nueva canción llamada Brown Paper Bag, que se puede escuchar a continuación. Se trata de un tema de rock melódico y atmosférico, con una letra que reflexiona sobre la soledad y el deseo.

El título del álbum, Frog in Boiling Water, hace referencia a una metáfora extraída de la novela de 1996 The Story of B, de Daniel Quinn, que describe la lenta y banal decadencia de la sociedad bajo el capitalismo. Diiv ha explicado que el álbum es “una colección de instantáneas desde varios ángulos de nuestra condición moderna, que creemos que resalta cómo se ve y, más particularmente, cómo se siente este colapso”.

Frog in Boiling Water es el segundo álbum de la actual formación de Diiv, que cuenta con Smith, el guitarrista Andrew Bailey, el bajista Colin Caulfield y el baterista Ben Newman. El álbum incluye diez canciones, cuyos títulos se pueden consultar a continuación.

Todo sobre el nuevo disco de Diiv

Diiv es una de las bandas más destacadas del panorama indie rock actual, con influencias de grupos como Nirvana, My Bloody Valentine o The Cure. Su música se caracteriza por su sonido envolvente, sus melodías hipnóticas y sus letras introspectivas.

Os dejamos con el tracklist de este nuevo trabajo:

01 In Amber

02 Brown Paper Bag

03 Raining on Your Pillow

04 Frog in Boiling Water

05 Everyone Out

06 Reflected

07 Somber the Drums

08 Little Birds

09 Soul-net

10 Fender on the Freeway