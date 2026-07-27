DIIV ha decidido que su quinto álbum de estudio, «ZIRP!», se presente al mundo con una campaña tan misteriosa como el propio título: sin adelantos ni un solo single de cortesía. La banda liderada por Zachary Cole Smith llevaba desde 2024 sin material nuevo, cuando publicó su celebrado Frog in Boiling Water, y ahora regresan con un giro que nadie tenía en la quiniela: la producción corre a cargo de A.G. Cook, arquitecto sonoro del universo PC Music y colaborador habitual de Charli XCX.

Una campaña de misterio: hotlines, postales y cero pistas sonoras

El anuncio de «ZIRP!» no ha seguido ningún manual de márketing musical convencional. Durante el fin de semana, DIIV compartieron en Instagram un enlace de pre-save sin más contexto, mientras algunos fans recibían por correo postal tarjetas físicas con un código QR que redirige a la web del grupo y un número de teléfono al que llamar. A.G. Cook, por su parte, resubió el teaser en sus historias, confirmando de forma indirecta su implicación en el proyecto. No se ha difundido ningún adelanto sonoro ni fecha de estreno de singles: por ahora, «ZIRP!» es pura expectación.

El disco llegará el 30 de octubre a través de Fantasy Records, el mismo sello que publicó «Frog in Boiling Water». Se trata del quinto álbum de estudio de la banda de Brooklyn, y llega apenas un año después de que Cook cerrara un 2026 especialmente prolífico: ha firmado como productor en el álbum «Music, Fashion, Film» de Charli XCX y en la banda sonora de la película A24 «The Moment», además de reeditar material de su proyecto Dux Content junto a Danny L. Harle.

A.G. Cook, el fichaje que nadie veía venir para el shoegaze de DIIV

Que un productor asociado al hyperpop y al maximalismo digital de PC Music se siente detrás de la mesa de un grupo de shoegaze y dream pop como DIIV es, cuanto menos, una decisión que invita a la curiosidad. No hay todavía declaraciones oficiales de la banda ni de Cook explicando el porqué de esta alianza, pero el contraste entre la textura densa y analógica que ha caracterizado históricamente a DIIV y la sensibilidad hiperestilizada de Cook es, en sí mismo, la gran incógnita de «ZIRP!». Ni siquiera se conoce todavía si el título es un guiño irónico, una referencia a la jerga financiera (zero interest-rate policy) o simplemente una palabra inventada dentro de la estética críptica de la campaña.

De «Oshin» a «ZIRP!»: el largo viaje de DIIV hasta este momento

DIIV nació en Brooklyn en 2011 como vehículo personal de Zachary Cole Smith tras su paso por Beach Fossils, y en apenas un año publicó «Oshin» (2012), un debut que los situó de inmediato en el mapa del shoegaze contemporáneo y les llevó a girar por medio mundo junto a bandas como Japandroids. Tras un proceso de grabación convulso, llegó «Is the Is Are» (2016), y tres años después «Deceiver» (2019) confirmó a la banda como una de las voces más sólidas del género, con un sonido más pesado y una narrativa marcada por la lucha personal de Smith contra la adicción. En 2024, «Frog in Boiling Water» cerró ese ciclo con un disco más contenido y opaco, que la crítica recibió con reseñas mixtas mientras el grupo seguía consolidando una base de fans fiel tanto en Estados Unidos como en Europa, incluida España, donde actuaron en la Sala But de Madrid en 2024.

«ZIRP!» llega, por tanto, en un momento en el que DIIV podría haberse limitado a repetir la fórmula que ya conocen bien sus seguidores. En su lugar, la banda ha optado por el riesgo: cambiar de productor, abandonar la campaña promocional tradicional y dejar que el misterio hable por ellos. Es una jugada que recuerda a otros artistas de guitarra que en los últimos años han buscado reinventarse de la mano de productores ajenos a su escena natural, y que sitúa a DIIV en una posición interesante de cara a los próximos meses: la de una banda dispuesta a que su nuevo disco se lea como una ruptura, no como una continuación.

¿Qué esperamos de «ZIRP!» a falta de tres meses para su llegada?

Con el lanzamiento fijado para el 30 de octubre, todavía quedan tres meses en los que previsiblemente iremos conociendo más detalles: tracklist, posibles colaboraciones, y con suerte, el primer adelanto sonoro que empiece a despejar las dudas sobre hacia dónde ha llevado A.G. Cook el sonido de la banda. De momento, ni rastro de fechas de gira que incluyan España, aunque su historial reciente hace pensar que no tardarán en anunciarse si el disco funciona como carta de presentación de una nueva etapa.

▶ «ZIRP!» — DIIV | 30 de octubre de 2026 | Fantasy Records

¿Te esperabas que DIIV diera este volantazo hacia el universo de A.G. Cook, o crees que el shoegaze y el hyperpop son agua y aceite?

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