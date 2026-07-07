Dinner Party, el supergrupo de jazz, soul y hip-hop formado por Terrace Martin, Robert Glasper, Kamasi Washington y el productor 9th Wonder, han anunciado Watchu Bringing?, su tercer proyecto conjunto y el primero que la banda presenta oficialmente como álbum de estudio completo (los dos anteriores, el debut homónimo de 2020 y Enigmatic Society de 2023, se editaron formalmente como EP y LP respectivamente, aunque la prensa musical los trató siempre como discos de pleno derecho). El disco llegará el 7 de agosto a través de Empire.

Un adelanto que huele a reconciliación

El primer single, «If It Ain’t Broke (Love Wins)», se estrenará este viernes 10 de julio. Todavía no hay detalles sobre colaboraciones vocales en el tema, pero la trayectoria del grupo (que ha contado en el pasado con voces como las de Snoop Dogg, Herbie Hancock, Rapsody o Phoelix) invita a pensar que no será un tema puramente instrumental.

La portada de Watchu Bringing? es obra de Amani Washington, hermana de Kamasi y responsable también de las carátulas de los anteriores lanzamientos de Dinner Party, así como de parte del catálogo en solitario del saxofonista.

Tracklist de «Watchu Bringing?»

01. «Stop Being Late»

02. «If It Ain’t Broke (Love Wins)»

03. «Stargazing»

04. «Breakfast at Sharkey’s»

05. «I Wonder»

06. «Just My Type»

07. «I’m Yours»

08. «Mutual Respect»

09. «Peace of Mind»

Tres genios, una mesa

Dinner Party nació en 2019 en los Chalice Recording Studios de Los Ángeles, cuando Martin y Glasper (amigos desde un campamento de jazz en 1996) decidieron juntar fuerzas con Washington, a quien Martin conoce desde el instituto, y con el productor 9th Wonder. Cada uno llega a la mesa con un recorrido propio de peso: Terrace Martin es saxofonista, productor y una de las piezas clave del sonido de To Pimp a Butterfly de Kendrick Lamar; Robert Glasper es pianista de jazz y líder del Robert Glasper Experiment, con varios Grammy en su haber por fusionar jazz, hip-hop y R&B; Kamasi Washington se consolidó como una de las voces más importantes del jazz contemporáneo tras su álbum de 2015 The Epic; y 9th Wonder, cofundador de Little Brother, es uno de los productores de hip-hop más respetados de su generación, con trabajos para Jay-Z, Destiny’s Child y Mary J. Blige, entre muchos otros.

El resultado de esta unión ha sido, hasta ahora, una celebración constante de la música negra: soul, jazz y hip-hop entrelazados sin jerarquías, con más de una docena de nominaciones a los Grammy repartidas entre los cuatro. Puedes revivir el anuncio de Enigmatic Society en nuestro archivo, así como el recorrido en solitario de Kamasi con Fearless Movement. El grupo, además, tiene fechas de directo confirmadas para este verano, incluida una parada en Pensilvania el 2 de agosto, justo unos días después de la publicación del disco.

▶ «Watchu Bringing?» — Dinner Party | 7 de agosto de 2026 | Empire

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