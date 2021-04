Dinosaur Jr estrenan “Garden”, otro aperitivo de su nuevo disco “Sweep It Into Space”

Dinosaur Jr. han compartido Garden, un nuevo single perteneciente a su duodécimo álbum de estudio, Sweep It Into Space, que se publicará el 30 de abril a través de Jagjaguwar.

Garden, segundo adelanto del disco

Para presentarnos este nuevo disco, Dinosaur Jr. han compartido hoy Garden, el segundo adelanto de este trabajo, después de que recientemente nos dejasen escuchar I Ran Away, canción en la que colaboraron con Kurt Vile como primer aperitivo.

Además, viene acompañado por un videoclip que fue filmada en el oeste de Massachusetts, dirigida por Lou y Adelle Barlow y con ilustraciones de John Moloney y animaciones de Chloe Hemingway.

¿Qué sabemos del disco?

El disco fue grabado en el verano de 2019, pero tuvieron que interrumpir las sesiones de grabación debido a la pandemia de coronavirus.

Será el retorno discográfico de Dinosaur Jr después de que lanzaran su último disco Give A Glimpse Of What Yer Not en agosto de 2016.

Tracklist de Sweep It Into Space, el nuevo disco de Dinosaur Jr.

‘I Ain’t’

‘I Met The Stones’

‘To Be Waiting’

‘I Ran Away’

‘Garden’

‘Hide Another Round’

‘And Me’

‘I Expect It Always’

‘Take It Back’

‘N Say’

‘Walking To You’

‘You Wonder’