Los referentes del rock alternativo y el noise pop llevaban cinco años sin publicar disco de estudio. Hoy Dinosaur Jr. rompen ese silencio con «Several Got Away», el primer single de There Near, su próximo trabajo, que llegará el 28 de agosto a través de Jagjaguwar.

Un regreso con el sonido de sus orígenes

«Several Got Away» abre el disco y funciona como una declaración de intenciones: melodías luminosas envueltas en capas de distorsión, la voz característicamente relajada de J Mascis flotando sobre un torrente de guitarras. Es puro ADN Dinosaur Jr., pero con un matiz especial en la textura del sonido.

Ese matiz tiene una explicación concreta. Para grabar el álbum, Mascis persiguió el tono de guitarra de sus primeros discos y encontró un amplificador Mesa Boogie Mark I de los años 70, similar al que usó en las sesiones originales de la banda hace cuatro décadas. El propio guitarrista lo cuenta así: «Compré el mismo amplificador que tenía Chris Dixon, el ingeniero de sonido de nuestro primer álbum. Tiene un sonido muy interesante que no había vuelto a conseguir, y era algo a lo que quería regresar en este disco».

La referencia no es casual: Mascis reconoce haber aplicado, a su manera, el consejo que Rick Rubin suele dar a las bandas que produce, el de volver a escuchar su primer álbum para reencontrar su sonido original. «Es algo que siempre se cuenta de Rubin, así que me di ese consejo a mí mismo», bromea.

Un vídeo entre lo doméstico y lo apocalíptico

El single llega acompañado de un videoclip dirigido por Guy Kozak, que opta por un tono entre lo casero y lo desquiciado. El propio director explica la génesis del concepto: «Quería hacer algo con un toque irónico, con ese aire de película casera de patio trasero que encajara con el canon de vídeos de Dinosaur Jr. La primera inspiración vino de una pintura de Henry Darger con niños aterrorizados por dos manos gigantes de fuego flotando. Luego empecé a pensar en el rapto y todo fue encajando desde ahí».

«There Near»: el sexto álbum de la era de reunión

There Near fue grabado a lo largo de un año en el Bisquiteen Studio de Amherst, prácticamente en su totalidad por el trío histórico formado por J Mascis (guitarra, voz), Lou Barlow (bajo, voz) y Murph (batería), con aportaciones adicionales de piano y órgano de Ken Mauri. Es el sexto álbum de estudio desde que la banda retomó su actividad conjunta hace dos décadas, y sucede a Sweep It Into Space (2021).

El tracklist completo es el siguiente:

«Several Got Away»

«No Friends»

«Everything At Once»

«Take Me With You»

«Blowin’ Up»

«Gone Off»

«Clam Along»

«Walk Me Back»

«Read The Room»

«Put It Down»

«No One’s Ready»

https://open.spotify.com/track/4REBXukHymsDNCGIocEbHE

Sobre el contenido lírico del disco, Mascis mantiene su habitual ambigüedad: «No siempre estoy seguro de qué trata una canción cuando la escribo. Supongo que el significado aparecerá en algún momento. Uso las palabras que funcionan, y mucho de eso está influido por la mumbo jumbo esotérica que esté leyendo en ese momento. Intento no pensarlo demasiado».

Dinosaur Jr., formados en 1984 en Amherst, Massachusetts, llevan más de cuarenta años siendo una referencia ineludible del rock alternativo y el noise pop. Puedes conocer más sobre su trayectoria en su ficha de artista en CrazyMinds, y repasar cómo fue el camino hasta su disco anterior en nuestra cobertura de «Garden», el adelanto de «Sweep It Into Space».

▶ «There Near» — Dinosaur Jr. | 28 de agosto de 2026 | Jagjaguwar

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