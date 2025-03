Dinosaur Pile-Up regresa con «‘Bout To Lose It» un himno visceral tras cinco años de silencio

Dinosaur Pile-Up ha vuelto a la escena musical con ‘Bout To Lose It, su primer sencillo en cinco años. La banda de Leeds ha firmado con Mascot Records, y el frontman Matt Bigland ha compartido los enormes desafíos personales que enfrentó durante este tiempo. En 2021, Bigland estuvo en cuidados críticos debido a una colitis ulcerosa, una experiencia que cambió su perspectiva de la vida y que describe como «catártica». En ‘Bout To Lose It, la banda descarga toda su frustración acumulada con fuerza.

Bigland también reflexiona sobre su experiencia en cuidados críticos: «Estar en esa habitación fue aterrador. Me sentí increíblemente vulnerable. No tenía control.» Añadió: «La gente no asocia crisis de salud con estar en una banda. En mi peor momento, no podía sentirme más lejos de ser ese tipo en el escenario tocando para una gran multitud. Fue difícil de racionalizar.»

El último álbum de Dinosaur Pile-Up, Celebrity Mansions, fue lanzado en 2019. Ahora, la banda regresa con una energía renovada, lista para enfrentar nuevos desafíos.

El viaje de Dinosaur Pile-Up: de Growing Pains a ‘Bout To Lose It

Dinosaur Pile-Up se formó en Leeds en 2007 y rápidamente se destacó por su enérgico sonido de rock alternativo. Su álbum debut, Growing Pains (2010), los colocó en el radar musical con temas potentes como Barceloner. A lo largo de su carrera, han lanzado cuatro álbumes de estudio, destacándose Nature Nurture (2013) y Eleven Eleven (2015), este último mostró una evolución hacia un sonido más pesado y metalero.

En 2019, la banda lanzó Celebrity Mansions, un álbum que capturó la atención con su mezcla de humor y crítica a la vida cotidiana, especialmente en el sencillo Back Foot. Durante la pandemia, Dinosaur Pile-Up se mantuvo en silencio, pero ahora regresan con una renovada energía y una historia de superación personal.

Matt Bigland, el carismático líder de la banda, enfrentó una crisis de salud en 2021 que le hizo reevaluar su vida y carrera. Esta experiencia ha influenciado profundamente su música y letras, llevándolos a crear ‘Bout To Lose It, una canción que refleja la catarsis y la frustración acumulada. Con su nuevo contrato con Mascot Records, Dinosaur Pile-Up está listo para conquistar nuevamente la escena musical.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.