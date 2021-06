Diplo, Damian Lazarus y Jungle unen fuerzas en el single “Don’t Be Afraid”

Diplo comparte Don’t Be Afraid, un nuevo tema en colaboración con Damian Lazarus y Jungle a través de su propio sello, Higher Ground.



Esta nueva canción, la cual formará parte del próximo álbum de Diplo, viene acompañada de un videoclip dirigido por J Lloyd de Jungle y Charlie Di Placido.



“Conocimos a Diplo en Los Ángeles hace unos años y comenzamos a conversar sobre trabajar juntos”, cuentan Jungle. “Le enviamos algunas ideas que habíamos estado preparando y él tomó una melodía y la convirtió en esta canción. Estamos muy contentos de que todos los demás puedan disfrutarlo ahora también”.



La canción es el lanzamiento más reciente de una serie de publicaciones en Higher Ground, el sello de house y dance clásico que Diplo creó en 2019.





Thomas Wesley Pentz, más conocido como Diplo, es una de las fuerzas más dinámicas de la música actual. Es miembro del ahora icónico grupo Major Lazer, que recientemente publicó Music Is The Weapon, su primer álbum en cinco años; un tercio de LSD, el psicodélico super grupo formado por Sia, Labrinth y él, y cuyo álbum debut cuenta ya con más de tres millones de reproducciones; y la mitad de Silk City con Mark Ronson, cuyo tema Electricity con Dua Lipa logró el Certificado de Platino, encabezó las listas de éxitos en todo el mundo y ganó el Grammy a la Mejor Canción Dance.



El artista diez veces nominado al Grammy ha trabajado en estrecha colaboración con artistas como Beyonce, The Weeknd, Madonna o Bad Bunny. Actualmente, continua dirigiendo su propio sello, Mad Decent, y realiza giras en todo el mundo. En 2020, Diplo debutó con su primer álbum country, Thomas Wesley Chapter 1: Snake Oil, el cual logró ser Disco de Oro, así como su primer álbum ambiental, MMXX.



El dúo de productores británicos Jungle está formado por Josh Lloys y Tom McFarland, cuyos primeros dos discos (el álbum homónimo de 2014 con Certificado de Oro y su continuación en 2018, For Ever) entraron en el Top 10 británico y acumularon casi mil millones de reproducciones y 750.000 discos vendidos. Jungle han realizado giras por todo el mundo, agotando entradas en los principales lugares y tocando en festivales como Coachella y Bonnaroo. Su esperado tercer LP, Loving in Stereo, saldrá a finales de este año.



Por su parte, el DJ y productor Damian Lazarus es un pilar fundamental de la música electrónica, cabeza del sello Crosstown Rebels y responsable de los celebrados eventos Get Lost y Rebel Rave. Su álbum en solitario más reciente, Flourish, fue lanzado en 2020 a través de Crosstown Rebels y Higher Ground con la aclamación de la crítica.