Dire Straits: la leyenda del rock que no se vende

Seguro que conoces a Dire Straits, una de las bandas de rock más exitosas de la historia y auténticos representantes de la música de la década de los 80. Con su sonido característico, que combinaba el rock, el blues y el country, y la voz y la guitarra de su líder, Mark Knopfler, Dire Straits conquistaron al público con canciones como Sultans of Swing, Money for Nothing o Walk of Life.

Pero, ¿sabías que Dire Straits llevan casi 30 años separados y que han rechazado ofertas millonarias para volver a tocar juntos? Así lo ha revelado uno de sus miembros fundadores, el bajista John Illsley, en una reciente entrevista con The Telegraph. Según Illsley, cada vez que se reúne con el antiguo manager de la banda, Paul Crockford, este le dice: «Ojalá la gente dejara de ofrecerme enormes cantidades de dinero para reunir a Dire Straits«.

Dire Straits se formaron en 1977 y se separaron por primera vez en 1988, para volver a reunirse dos años después y disolverse definitivamente en 1995. Durante su carrera, publicaron seis álbumes de estudio, ganaron cuatro premios Grammy y tres Brit Awards, y vendieron más de 100 millones de discos en todo el mundo. Su álbum de 1985, Brothers in Arms, es el octavo más vendido de todos los tiempos en el Reino Unido y contiene algunos de sus temas más emblemáticos, como So Far Away, Your Latest Trick o Brothers in Arms.

Illsley ha confesado que se sintió «bastante feliz» cuando la banda se acabó, ya que estaba «mental, física y emocionalmente agotado» por el ritmo de vida que llevaban. «La mayoría de nuestros matrimonios se estaban desmoronando, no veíamos mucho a nuestros hijos, todo estaba mal. Son las cosas habituales que les pueden pasar a las personas en las bandas», ha explicado.

Mark Knopfler, el alma y la cara más visible de Dire Straits, sigue en activo como solista y como compositor de bandas sonoras de películas, como Local Hero (1983), La princesa prometida (1987) o Esfera (1998). Illsley intentó convencerlo en 2008 de que volviera a reunir a la banda, pero se encontró con una negativa. «Creo que nos queda al menos una gira más y probablemente otro disco también», dijo Illsley en aquel momento. «Pero él está haciendo otro tipo de música ahora. Le va increíblemente bien como solista, así que me quito el sombrero. Se lo está pasando muy bien haciendo lo que hace».

Illsley ha reconocido que la ausencia de la banda ha dejado un «enorme vacío» en su vida, pero también le ha permitido explorar otras facetas creativas. «Estaba en Londres estudiando pintura, tomé algunas clases, hice un desastre terrible durante siete u ocho años, y luego empecé a hacer exposiciones de arte. Pensé, ‘Vale, esto es divertido’. Y dejé de tocar música durante bastante tiempo. Apoyé el bajo contra la pared y le dije ‘Muchas gracias, pero estoy haciendo algo diferente ahora'».

Dire Straits son una de esas bandas que han dejado una huella imborrable en la historia de la música, y que siguen siendo admiradas y respetadas por generaciones de fans y de músicos. Aunque no parece que vayamos a verlos juntos sobre un escenario en un futuro próximo, siempre nos quedará su legado musical, que nos hará disfrutar y emocionarnos con sus canciones.