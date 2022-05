Disco: Amaia – «Cuando no sé quién soy»

Amaia – en primerísimo primer plano- sujeta firmemente, con la mirada fija, un colgante en forma de corazón que guarda una fotografía suya de cuando era niña. En la contraportada: varios objetos tirados sobre un suelo en el que parece que ha llovido: un chupa chups, un trozo de algodón de azúcar, los flecos de la hoja arrancada de un cuaderno, el colgante del corazón abierto, una colilla de cigarro, y una flor de cerezo. Las imágenes de la portada del nuevo disco de Amaia nos dan pistas de lo que puedes encontrar en Cuando no sé quién soy, su segundo y esperado álbum que verá la luz el próximo 13 de mayo.

Sobre su segundo álbum

Su nuevo trabajo, producido por ella y con la participación de Alizzz- músico y productor con el que ya trabajó para el tema El encuentro- se compone de diez canciones. Yo invito, fue su primer avance. Una canción que trata la ruptura con un punto de nostalgia pero a la que añade firmeza y reafirmación: “me siento triste pero liberada”- dice un verso de la canción. Quiero pero no, fue su segundo avance en colaboración con Rojuu. Yamaguchi, es un sencillo rompedor que le ha valido una placa con su cara en la ciudad japonesa que lleva el mismo nombre, concretamente en un parque que se llama Pamplona, como muestra de agradecimiento. Yamaguchi, paradójicamente, es el nombre del parque pamplonés al que canta Amaia. Es un espacio mítico de la infancia y adolescencia de la artista al que guarda especial cariño: “Es un parque muy bonito con un largo, donde pasaba mucho tiempo de niña y donde luego hice mis primeros botellones con la cuadrilla. En la caseta del jardín me di mi primer beso”- cuenta en una entrevista con El País Semanal. Su último avance fue en marzo, con Bienvenidos al Show, canción que abre el disco. Por otra parte, Aitana colaborará con Amaia en La canción que no quiero cantarte.

Cuando no sé quién soy es la voz dulce de Amaia en potencia acompañada de un instrumental minimalista. Sus letras son una conversación consigo misma en las que refleja sus dudas, sus fallos y aciertos, sus momentos de desenfreno con amigos y sus “noches de bajón”. En el nuevo disco de Amaia cabe todo ese diálogo interno desde esa naturalidad que la caracteriza.

Amaia, una artista a contracorriente

El nuevo proyecto musical de la pamplonesa es un paso más hacia esa ruptura con la imagen de niña buena heredada durante la época de Operación Triunfo y Eurovisión. En una reciente entrevista para El País Semanal, sentenciaba: “Ahora quiero ser yo y mostrar mi camino, un camino en el que soy una persona de 23 años que puede decir las cosas como las piensa” y marca una diferencia clara con respecto a su anterior disco, Pero no pasa nada (2019): “Con mi primer disco, no era la mitad de consciente de lo que soy ahora”. La cantante y compositora quiere desmarcarse de una época en la que no siente haber decidido de manera consciente y en la que no se vio del todo identificada. Este nuevo álbum es un nuevo proyecto que pretende alejarse de canciones naif, y experimentar con lo que siente que forma parte de ella.

Al contrario de sus compañeros de OT, la navarra ha decidido tomarse su tiempo para emprender un camino diferente. La falta de libertad en la toma de decisiones de su propiamúsica, así como el control excesivo sobre la proyección de su imagen la llevaron a repensar su forma de estar en la industria musical. Tal y como refleja al final del videoclip Yo invito, Amaia contempla un grupo de borregos que sigue su camino sin percatarse de su presencia. «Antes me dejaba llevar y era como si todo lo viviera otra persona que no fuera yo» – recuerda.

Ahora Amaia está decidida a mostrarnos su nuevo camino, cargado de personalidad y naturalidad, en su proyecto más consciente que, seguro, pronto cosechará sus éxitos.

Sobre Amaia

Asumimos conocerla perfectamente porque estuvimos colándonos día y noche en la academia de la que hizo su casa durante más de tres meses, pero a Amaia nunca se la termina de conocer. ¿Es la que da botes sobre el escenario o la que se sienta al piano para interpretar una pieza de Albéniz? ¿La que actúa en festivales o en teatros? ¿La que versiona clásicos o la que crea los suyos propios en Pero no pasa nada? En realidad, es todo eso al mismo tiempo: es Amaia.

Discografía de Amaia

Pero No Pasa Nada (2019)

Descubre algunos de sus mayores éxitos

