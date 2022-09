Disco en directo: Creedence Clearwater Revival – «Creedence Clearwater Revival at the Royal Albert Hall»

Durante décadas, han circulado rumores entre los fans de la Creedence Clearwater Revival sobre una grabación perdida de su legendario concierto de 1970 en el Royal Albert Hall de Londres. Ahora, Craft Recordings anuncia que los rumores son, efectivamente, ciertos. Ya disponible para reservar AQUÍ, en varios formatos, por fin estará disponible en su totalidad y con unos Creedence en su mejor momento, tocando en la sala de conciertos más prestigiosa de Londres. En el álbum se puede escuchar a John Fogerty, Tom Fogerty, Doug Clifford y Stu Cook interpretando éxitos ya clásicos como Fortunate Son, Proud Mary y Bad Moon Rising.

Creedence Clearwater Revival at the Royal Albert Hall se pondrá a la venta el 16 de septiembre en CD, vinilo de 180 gramos negro, LP coloreado y cassette. Además, en digital estará disponible en todas las plataformas, incluidos los formatos hi-res y Dolby® Atmos.

Después de haber pasado casi 50 años en el almacén, los multipistas originales han sido meticulosamente restaurados y mezclados por el equipo ganador de varios premios GRAMMY liderado por el productor Giles Martin y el ingeniero Sam Okell.

Creedence Clearwater Revival at the Royal Albert Hall se publicará junto a un documental sobre el concierto, Travelin’ Band: Creedence Clearwater Revival at the Royal Albert Hall. Dirigido por el dos veces ganador de un premio GRAMMY Bob Smeaton (The Beatles Anthology and Jimi Hendrix Band of Gypsies) y narrado por el actor Jeff Bridges, la película cuenta los primeros años de la banda en El Cerrito (California) y su meteórico ascenso a la fama. Con ingente material inédito, Travelin’ Band culmina con el concierto en el Royal Albert Hall – marcando el único metraje del concierto con la alineación original de la banda publicado en su totalidad. La película se estrena internacionalmente el 16 de septiembre.