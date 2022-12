Disfruta del directo de Metallica en el evento benéfico Helping Hands

¿Te apetece escuchar una actuación íntima de una de las bandas de metal más grandes? Pues ya puedes disfrutar del reciente concierto benéfico de Metallica, Helping Hands. Realizado en el Microsoft Theater de Los Ángeles el 16 de diciembre, el evento contó con un set acústico de cinco canciones que incluyó una versión de «Borderline» de Thin Lizzy y «It’s Killing Me» de UFO. El set también contó con la participación del artista de San Francisco Avi Vinocur en guitarra, mandolina y coros.

Después del set acústico, Metallica desató un set a plena potencia de 14 canciones que incluyó el debut en vivo de su sencillo Lux Æterna, que fue publicado hace un mes y es el sencillo principal de su undécimo álbum de estudio, 72 Seasons. El álbum, que será el primero de la banda en siete años, saldrá a la venta el 14 de abril a través de Blackened Records.

Pero volviendo al concierto, su magia no fue únicamente la música: todos los ingresos del evento fueron destinados a la propia ONG de la banda, All Within My Hands, que apoya la educación laboral, la lucha contra el hambre y otros servicios críticos locales. Y como casi seguro que no pudiste asistir al concierto en persona, no te preocupes, también fue retransmitido en streaming en Paramount+.

Así que siéntate a gusto, toma una jarra de whisky, disfruta de este íntimo e impresionante concierto de Metallica y prepárate para su gira de estadio de 46 fechas, donde tocarán dos setlists diferentes y tendrán actos de apertura únicos en cada ciudad, incluyendo Madrid.