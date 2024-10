DITZ anuncia su segundo álbum «Never Exhale» y una extensa gira por el Reino Unido y Europa

DITZ, la banda de Brighton, ha anunciado el lanzamiento de su segundo álbum Never Exhale, que saldrá el 24 de enero de 2025 a través de Republic of Music/Domino Publishing. Este nuevo trabajo es una continuación lógica de su debut de 2022, The Great Regression. Según el vocalista C.A. Francis, el álbum documenta su vida en la carretera, con la mayoría de las canciones escritas y ensayadas durante sus días libres entre conciertos. Francis menciona que utilizaron espacios de ensayo prestados, a veces donados por las bandas con las que tocaron la noche anterior, y que a menudo debutaban las nuevas canciones en los conciertos siguientes.

El primer adelanto de Never Exhale es el sencillo Space/Smile, una pista de menos de dos minutos que destaca por su singularidad dentro del álbum. Francis explica que, a diferencia de sus otras canciones, esta evita los cambios dinámicos y se centra en la escalada.

Además del lanzamiento del álbum, DITZ ha anunciado una extensa gira por el Reino Unido y Europa en 2025. La gira comenzará en febrero en Lisboa y recorrerá ciudades como Madrid (6 de febrero), Barcelona (7 de febrero), Berlín, Estocolmo, Copenhague, Hamburgo, Varsovia, Praga, Viena, Múnich, Zúrich, Milán, Lyon, París, Bruselas, Róterdam, Colonia, Ámsterdam, Glasgow, Leeds, Nottingham, Sheffield, Norwich, Manchester, Birmingham, Londres y Brighton, entre otras. La gira continuará en abril por ciudades como Bucarest, Sofía, Tesalónica y Atenas.

Este anuncio ha generado gran expectación entre los seguidores de la banda, quienes esperan con ansias tanto el nuevo álbum como la oportunidad de ver a DITZ en vivo.

Tracklist de DITZ – Never Exhale

1. V70

2. Taxi Man

3. Space/Smile

4. Senor Siniestro

5. Four

6. God on a Speed Dial

7. Smells Like Something Died In Here

8. 18 Wheeler

9. The Body As A Structure

10. Britney