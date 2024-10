DIVINE SHADE, excelente banda francesa que arrasa en la escena neo industrial europea

«Todos llevamos un «niño interior» escondido dentro de nosotros mismos que lamentablemente desaparece con el paso del tiempo. Escribí esta canción para hablar sobre el hecho de que el amor y la resistencia son las verdaderas formas de volver a soñar»

Ren Thonnerieux, «Stars» DIVINE SHADE

No los conocía pero tenía cierta intuición por verlos. Hace poco fueron teloneros en el concierto de The Mission en Barcelona, justamente el pasado mes de octubre 2024 en la Sala Razzmatazz. Había cuatro gatos porque ya se sabe… en este país los teloneros suelen pasar inadvertidos, sobre todo si no se conocen. Tras los primeros compases me dejaron completamente rendido y anonadado ¡Son buenísimos!

Como banda todavía no tienen un disco de larga duración en el mercado, pero sí dos Ep’s excelentes; a saber, From The Sky (2014) y In The Dust (2020). Al mismo tiempo, poseen seis contundentes sencillos, dos de los cuales, Heaven y Oublier, ya se han publicado como preámbulos de lo que probablemente será su próximo y esperado trabajo: un elepé con todas las de la ley.

El trío francés posee también como extras varios remixes con Chris Vrenna (ex Nine Inch Nails) entre los que destaca The Stars Eclipsed (2023). Durante estos últimos años la tríade sonora ha ya realizado tres giras por Europa, convirtiéndose en una banda emergente con miles de seguidores por Europa.

En Barcelona demostraron su poderío e hipnotismo desplegando un mantra sonoro espeluznante. Batería y bajo muy marcados y tremendamente decisivos, junto a la creación de atmósferas envolventes que se agarraban con una intensa pasmosidad. Esa biosfera empoderada, y la potencia vocal de su solista, hizo temblar hasta los cimientos de la sala.

Divine Shade son tan solo tres cabezas visibles pero contienen un alma que irradia una absorbente sombra divina. Los responsables son Ren Thonnerieux (compositor, cantante, teclado y guitarra), Nico (guitarra y bajo) y Emile (batería). Los tres provienen de Francia, concretamente de Lyon, ciudad que se remonta a la legendaria fortificación gala llamada Lugdunum, que significa la colina de luz o la colina de los cuervos.

Cabe decir que Divine Shade fueron también soporte de Gary Numan en su Tour de 2022 y han actuado en espacios simbólicos como el Wembley Arena frente a 12.000 personas. Su energía sónica es tan brutal que desata un mordaz descenso a la más absoluta densidad neo industrial.

La revista Holy Noise los definió en su momento como «una banda de electro rock de geometría variable que combina diversos estilos e influencias de la cultura ‘cold wave’ y cierta reminiscencia de metal industrial».

Os dejo pues con ellos…