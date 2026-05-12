Divorce afrontan un cambio de formación apenas dos meses después de publicar su álbum de debut. El guitarrista Adam Peter-Smith y el batería Kasper Sandstrøm anunciaron a través de Instagram su salida del grupo, alegando la necesidad de priorizar sus vidas personales. El dúo de Nottingham formado por Tiger Cohen-Towell y Felix Mackenzie-Barrow continuará adelante bajo el mismo nombre, pero en el fondo, esta renovada formación no es ninguna novedad: Tiger y Felix llevan escribiendo canciones juntos desde la adolescencia, mucho antes de que naciera la banda.

La partida de Adam y Kasper se produjo de forma amistosa y pública. Ambos compartieron el comunicado desde sus redes, sin reproches ni ambigüedades, reconociendo que los años de gira intensa habían dejado una factura personal difícil de ignorar. Sandstrøm, además, continúa como miembro activo de Do Nothing, la otra banda de Nottingham con la que compaginaba su trabajo en Divorce desde el principio. El grupo publica así esta transición sin pausa ni álbum de por medio: la agenda de conciertos prevista para 2025 sigue en pie.

Divorce como dúo: la vuelta a los orígenes del proyecto

Tiger y Felix son los autores de prácticamente todo el material de Divorce. Así lo confirmaron en múltiples entrevistas durante la campaña de Drive to Goldenhammer: ellos escriben las canciones a partir de maquetas básicas de voz y guitarra, y luego las completan con el resto del grupo. Ese proceso no cambia de forma sustancial ahora que son dos. «Felix y yo nos hemos escrito canciones desde que éramos adolescentes», explicó Tiger a Rolling Stone UK en enero de 2025. «Hay una confianza absoluta: sé que puedo traerle algo sin terminar y él siempre sabe exactamente qué ajustar, añadir o quitar.»

Drive to Goldenhammer salió el 7 de marzo de 2025 a través de Gravity Records (Capitol/Universal), producido por Catherine Marks —conocida por su trabajo con boygenius, Foals y Wolf Alice— y grabado en los legendarios Real World Studios de Wiltshire. El disco llegó precedido por singles como «All My Freaks», «Pill» y «Antarctica», esta última revisitada recientemente junto a Marcus Mumford en una versión que sorprendió a propios y extraños. También «Hangman» se consolidó como uno de los momentos más celebrados del álbum en directo, un tema que rinde homenaje a los trabajadores sociales.

Lo que viene ahora es, en buena medida, una incógnita con base sólida. Tiger y Felix han demostrado que la maquinaria compositiva de Divorce siempre ha residido en ellos dos. La pregunta no es si seguirán escribiendo, sino qué forma tomará ese material cuando llegue al escenario sin las guitarras de Adam ni la batería de Kasper.

De cuarteto a dúo: cómo Tiger y Felix mantienen viva la visión de Divorce

Divorce arrancaron en Nottingham en 2021, cuando Tiger Cohen-Towell y Felix Mackenzie-Barrow —que ya habían colaborado bajo el nombre Megatrain— decidieron ampliar su dúo con Adam Peter-Smith a la guitarra y Kasper Sandstrøm a la batería. Los cuatro se habían conocido alrededor de los dieciséis años dentro de la escena DIY local. El debut EP Get Mean (2022) generó una recepción inmediata en la prensa especializada, y Heady Metal (2023) les valió la firma con Gravity Records y las primeras giras de soporte con grupos como Bombay Bicycle Club, The Vaccines y Everything Everything.

El salto definitivo llegó con su álbum de debut, Drive to Goldenhammer (2025), doce canciones que mezclan alt-country, folk, indie-rock y pop de cámara con una voz propia inconfundible. La gira de presentación incluyó una residencia de cuatro noches sold out en el Bodega de Nottingham —la primera banda en conseguirlo— y conciertos en recintos cada vez más grandes por todo el Reino Unido y Europa. Con Adam y Kasper fuera, la historia de Divorce entra en su siguiente capítulo con los mismos dos nombres que la pusieron en marcha.

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