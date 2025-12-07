Divorce y Marcus Mumford reinventan «Antarctica» con un giro inesperado y emocionante

La colaboración entre Divorce y Marcus Mumford ha dado lugar a una nueva versión de Antarctica, tema que originalmente abría el debut del cuarteto británico, Drive to Goldenhammer (2025). La historia detrás de este encuentro es tan espontánea como significativa: Mumford descubrió a la banda gracias a una entrevista en NME y no dudó en invitarles a abrir los conciertos de Mumford & Sons durante el verano. En ese contexto, surgió la chispa: un dúo en directo que terminó cristalizando en estudio. Según la bajista y vocalista Tiger Cohen-Towell, la emoción y delicadeza que aportó Mumford al tema merecía quedar inmortalizada en una grabación.

El resultado es un corte que amplía la paleta emocional de la banda, añadiendo un matiz folk íntimo que encaja con la sensibilidad de Mumford. Para Divorce, que se han ganado un lugar en la escena indie británica con su mezcla de alt-country, folk y guitarras indie, esta colaboración supone un espaldarazo internacional. No es casualidad que hayan sido incluidos en el NME 100 y que su debut haya recibido elogios en por su capacidad de mezclar lo teatral con lo terrenal.

Más allá de la anécdota, Antarctica reimaginada confirma que Divorce no son una promesa pasajera, sino una banda con ambición y versatilidad. Su sonido, que oscila entre lo íntimo y lo expansivo, encuentra en esta colaboración un puente hacia públicos más amplios, consolidando su posición como uno de los nombres más frescos de la escena alternativa británica.

Divorce: una carrera breve pero intensa que ya marca el pulso del indie británico

Divorce nacieron en Nottingham en 2021, fruto de la conexión entre Tiger Cohen-Towell, Felix Mackenzie-Barrow, Adam Peter-Smith y Kasper Sandstrøm, todos ellos activos en la escena local desde la adolescencia. Su propuesta se distingue por un eclecticismo que bebe del alt-country, el folk indie y el rock alternativo, con pinceladas de punk y shoegaze. En apenas cuatro años han construido un recorrido sólido: primero con el EP Get Mean (2022), donde mostraron su crudeza inicial, seguido por Heady Metal (2023), que les permitió experimentar con texturas más densas y melódicas.

El salto definitivo llegó en 2025 con Drive to Goldenhammer, un debut que numerosos medios destacaron por su ambición teatral. El álbum incluye cortes como Antarctica, Fever Pitch y All My Freaks, que han sido recibidos con entusiasmo en directo. La banda ha sabido combinar letras que hablan de comunidad, desplazamiento y vínculos personales con un sonido que se mueve entre lo íntimo y lo expansivo, logrando conectar con audiencias muy diversas.

Hoy, con una discografía breve pero contundente, Divorce se posicionan como una de las propuestas más originales de la nueva ola británica.

