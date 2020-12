Django Django deja su “Glowing In The Dark” en manos de Hot Chip para una nueva remezcla

Inmediatamente después de anunciar su cuarto álbum, Glowing In The Dark, Django Django están listos para avivar aún más las llamas del lanzamiento con una nueva publicación en forma de remix.

Para ello, no han podido elegir unos mejores colaboradores, ya que Hot Chip se han encargado de este nuevo remix del tema que da nombre al álbum, Glowing In The Dark, dándole su propio toque distintivo y refractando el tema original a través de una sala de espejos deformados para ofrecer algo más extraño pero no menos contagioso. En palabras de Hot Chip, “esperamos que a la gente le guste lo que hemos hecho con este increíble tema y disfruten de los sonidos tanto como nosotros disfrutamos trabajando en ellos”.

Por su parte, Django Django afirman que “hemos sido grandes fans de Hot Chip desde el principio y tuvimos el placer de apoyarlos en directo un par de veces, así que estamos realmente contentos de hacer un remix de ellos. Espero que lo disfrutes”.

La remezcla viene acompañada de un videoclip animado que ha sido creado por Multiple Plan y que se estrenará esta noche a las 9 en su canal de YouTube. Por ahora, puedes escucharlo en diversas plataformas de streaming en este enlace o en Apple Music a continuación.

DJANGO DJANGO – GLOWING IN THE DARK (REMIX DE HOT CHIP)