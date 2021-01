Django Django estrenan single y videoclip “Free From Gravity”

Ya ha salido a la luz el esperado single de Django Django tras haber anunciado la salida de su siguiente álbum. Free From Gravity es el primer adelanto de Glowing In the Dark, que verá la luz el 21 de febrero. La banda ya anunció en noviembre el que será ya su cuarto álbum de estudio.

Este tema muestra una pincelada del cambio en el estilo de la banda, tomando detalles electrónicos y manteniendo el estilo fresco que ya mostraban en su álbum anterior, Marble Skies. Ayer ya podíamos escuchar este tema en diferentes plataformas digitales y hoy hemos podido verlo también. Para el videoclip, han tomado la mano del director James Canty y han llevado a cabo la idea original de Dave Maclean, el batería y productor de la banda. En este videoclip muestran como un pequeño alien de peluche intenta adaptarse a la vida en la Tierra sin llamar la atención, pero termina optando por liberarse, aprovechar sus poderes y divertirse.

Dave ha declarado por Twitter cómo surgió esta idea para el videoclip: “La idea me vino en el confinamiento. Es sobre alguien que se siente alienado en la vida y he llevado esa idea hasta el extremo de que alguien se siente alienado porque realmente no pertenece a este planeta.”

Aquí puedes ver el videoclip de Free From Gravity. Esperamos que disfrutes tanto de la canción como de esta entrañable historia.

BIOGRAFÍA DE DJANGO DJANGO

Marble Skies fue el último LP de los londinenses Django Django, que se lanzó el pasado 2018, un disco plagado de temas bailables y una producción sobresaliente. Con solo tres álbumes de estudio de indie-rock progresivo la formación se ha colocado entre las más queridas por público y crítica.

La banda es experta en mezclar armonías vocales de los setenta junto a la psicodelia y synth-pop de los ochenta, algo que está al alcance de muy pocos. Con canciones como Tic Tac Toe o su impecable Default llenarán de público uno de los grandes escenarios de WARM UP Estrella de Levante 2020, que a menos de tres meses de su celebración ya cuenta con un line-up repleto de sonidos pop, rock y electrónicos.

Fuente: WARM UP Estrella de Levante

DISCOGRAFÍA DE DJANGO DJANGO

Django Django (2012)

Born Under Saturn (2015)

Marble Skies (2020)

Puedes escuchar todos sus discos en plataformas digitales de streaming como, por ejemplo, Apple Music.

IMPRESCINDIBLES

En Apple Music, han reunido sus canciones más importantes en esta playlist que ya puedes escuchar a continuación:

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.

