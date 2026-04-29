DMA’s regresan con un nuevo álbum homónimo y la energía desatada de “Heatin’ Park”

Los DMA’s vuelven a escena con un anuncio que muchos fans llevaban tiempo esperando: su nuevo disco, DMA’s, llegará el próximo 7 de agosto y lo presentan con el single “Heatin’ Park”, una descarga de electricidad britpop que recupera la esencia más cruda y directa de la banda. El trío australiano, que ya había adelantado la nostálgica “My Baby’s Place” —su primera canción completamente autoproducida—, redobla ahora la apuesta con un tema que nace de un viejo demo rescatado y transformado hasta alcanzar lo que ellos mismos describen como una “energía salvaje”.

Según explicó el guitarrista Matt Mason, “‘Heatin’ Park’ empezó como una vieja demo olvidada que chocó con un sonido nuevo para nosotros, y esa colisión es lo que le da su energía feroz. El álbum se llama DMA’S porque eso es exactamente lo que es, y estamos deseando llevarlo a casa y tocarlo para todos”. El guiño al mítico Heaton Park de Mánchester no es casual: la canción respira ese pulso británico que siempre ha acompañado al grupo, pero con un enfoque más rugoso y expansivo.

Mientras celebran el décimo aniversario de su debut Hills End, los australianos continúan de gira por Reino Unido este mes de mayo, un recordatorio de cómo su directo sigue siendo uno de sus grandes argumentos. Tras el notable How Many Dreams? de 2023, este nuevo capítulo parece dispuesto a reafirmar la identidad de una banda que no ha dejado de evolucionar sin perder su ADN.

DMA’s: una década construyendo un puente entre Australia y el sonido británico

En sus más de diez años de trayectoria, DMA’s se han consolidado como una de las bandas australianas con mayor proyección internacional gracias a su habilidad para reinterpretar el legado britpop desde una sensibilidad contemporánea. Desde su debut Hills End (2016), pasando por For Now (2018) y The Glow (2020), el trío ha ido ampliando su paleta sonora sin renunciar a las melodías emotivas y los estribillos expansivos que los definen. Con How Many Dreams? (2023) exploraron territorios más electrónicos y ambiciosos, demostrando que su evolución no es un accidente, sino una búsqueda constante. Ahora, con DMA’s, parecen dispuestos a cerrar el círculo y reivindicar quiénes son realmente: una banda capaz de mirar hacia adelante sin olvidar de dónde viene su fuerza.

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