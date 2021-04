DMX nos deja a los 50 tras no superar su reciente infarto

DMX ha fallecido a los 50 años de edad a causa de un ataque al corazón. El fatal suceso ocurrió el pasado 1 de Abril por la noche y fue ingresado inmediatamente en el centro sanitario de White Plains. En algunos medios se comentó que había sido producido por una sobredosis, sin embargo, su abogado Murray Richman, no confirma que el infarto haya sido provocado por las drogas y asegura que “mucha gente se está reuniendo en el hospital, en su apoyo“.

Pidiendo respeto

En los últimos años, quizá demasiados, una nube negra con gotas de tragedia se ha cebado en el género musical del rap. Con una profunda pena para toda su gente, Earl Simmons, conocido como DMX, nos deja a los 50. Su familia y sus seres queridos se han visto arropados por todos sus fans, pero también han tenido que desmentir alguna noticia errónea sobre el fatal suceso. Su familia ha emitido, a través de su jefe de prensa, el siguiente comunicado:

“Nos entristece profundamente anunciar hoy que nuestro ser querido, DMX, falleció a los 50 años en White Plains Hospital con su familia a su lado después de haber sido sometido a soporte vital durante los últimos días. Earl fue un guerrero que luchó hasta el final. Amaba a su familia con todo su corazón y apreciamos el tiempo que pasamos con él. La música de Earl inspiró a innumerables fans en todo el mundo y su legado icónico vivirá para siempre. Agradecemos todo el amor y el apoyo durante este momento increíblemente difícil. Respeten nuestra privacidad mientras lamentamos la pérdida nuestro hermano, padre, tío, y el hombre que el mundo conocía como DMX. Compartiremos información sobre su acto conmemorativo una vez que se ultimen los detalles”.

Con un tuit, su amigo y también rapero ICE T se pronunció sobre el fatal suceso: “Mi más sincero amor y mis oraciones están con mi amigo DMX durante este momento difícil“. Muchos se han sumado a estas oraciones por el rapero, ofreciendo apoyo a un ser querido. Además, su abogado Murray Richman, ha desvelado el proyecto en el que estaba trabajando el rapero, asegurando que estaba en mitad del rodaje de una película.

Un legado innegable

Un verdadero legado con suma importancia en sus inicios, con un estilo más agresivo y oscuro tanto en las letras como en los ritmos; DMX irrumpió en la escena del hip hop neoyorquino cuando reinaba el pop-rap o el R&B, imponiendo su estilo y supliendo el vacío que dejaban otros artistas, como Tupac o Notorious B.I.G. Sin tregua para escalar en las listas, Earl Simmons, ha conseguido infinidad de premios y sus discos se han colocado rápidamente en números 1. Su primer álbum, It´s Dark And Hell Is Hot (Def Jam Recordings, 1998), debutó en la lista Billboard 200 como el número 1, además de ser considerado como disco multi-platino. También cabe destacar que el resto de su discografía no tiene nada que envidiar a su álbum debut.

Varios cargos y acusaciones le han reportado en alguna ocasión a la cárcel y su relación con las drogas ya es más que conocida. Sin embargo, pocos conseguirán vender tantas copias en todo el mundo, o tantos premios; y llevar su estilo y su mensaje a tantos tímpanos. Así lo definió él mismo en una declaración: “El estándar al que me mantengo es el mismo: mejor que todo lo que escucho“.

Después de esta trágica noticia, desde aquí solo deseamos que Descanses En Paz, gran maestro.

En su honor, os dejamos una de sus piezas aquí debajo.