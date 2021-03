Doble lanzamiento de Lana Del Rey: nuevo disco y videoclip de estreno

Día de novedades por partida doble para Lana del Rey y sus fans. Por una parte, ya está disponible su esperado nuevo disco Chemtrails Over the Country Club, pero además, viene acompañado por el videoclip de su single White Dress.

El video, que afirman que está inspirado en la obra de David Lynch, ha sido dirigido por Constellation Jones y presenta a Del Rey patinando por una carretera en pleno desierto.

En este caso, estamos ante el tercer single extraído de este Chemtrails Over the Country Club tras Let Me Love You Like a Woman y la canción que da título al álbum.

Disfrutad del vídeo a continuación y, un poco más adelante, del disco completo.

LANA DEL REY – WHITE DRESS

LANA DEL REY – CHEMTRAILS OVER THE COUNTRY CLUB