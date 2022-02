Documental: Biffy Clyro – «Cultural Sons Of Scotland» (Trailer)

Biffy Clyro ha anunciado el estreno de un nuevo documental llamado Cultural Sons Of Scotland, que se estrenará en Amazon Prime Video la próxima semana (25 de febrero). Se trata de un «documental íntimo que muestra el proceso de grabación básico que adoptaron para crear su noveno álbum de estudio, The Myth of the Happily Ever After, que publicaron hace unos meses.

Según prometen los comunicados oficiales, en este documental tendremos «un acceso sin precedentes a la banda», y es que el largometraje llevará a los espectadores en un viaje con Simon, Ben y James mientras regresan a su hogar en Ayrshire para crear su último álbum. Además, añaden, «la película explora cómo la experiencia de grabar un álbum en Escocia por primera vez llevó a la banda a reflexionar sobre la importancia de su lugar de origen, cómo esto ha influido en su carrera hasta la fecha y ha reforzado su vínculo de por vida como amigos y compañeros de banda».

Tras el lanzamiento del documental, los escoceses arrancarán una gira de conciertos por América del Norte, tras haberse visto obligados a posponer su gira europea de 2022 debido a las continuas restricciones por el COVID.

Biffy Clyro – Cultural Sons Of Scotland (Trailer)

