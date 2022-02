Documental: Phil Elverum – «There’s No End» (trailer)

Phil Elverum ha anunciado un nuevo documental, en el que además ejerce de productor, que se titulará There’s No End y en el que cuenta con Mattias Evangelista como director.

Aún no sabemos la fecha de lanzamiento, pero sí que podemos ver un primer trailer y leer las declaraciones que el propio Elverum ha hecho del proyecto.

«Siempre trato de ser yo mismo. A veces hago canciones y álbumes de ideas y sentimientos personales muy profundos y las envío a todos los extraños del mundo, pero sobre todo he tratado de mantener mi vida real en privado. He querido compartir la carne y esconder la piel. Ahora me sorprendo al revelar un retrato bellamente filmada de esta vida hogareña; las rutinas simples con mi hija pequeña, las ideas serpenteantes que brotan sin forma. Nuestros momentos vividos no son el proyecto de arte, sino una imagen de nuestro pequeño mundo con sus luces y sombras cotidianas, el lugar donde realmente vivimos. Café y avena en una mañana de colegio, volviendo a hablar de muerte y chistes y vacío».

Phil Elverum – There’s No End (trailer)