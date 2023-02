Documental: U2 – «Bono & The Edge: A Sort Of Homecoming, with David Letterman»

La icónica banda irlandesa U2 lanzará un documental especial en Disney+ el próximo mes. Bono & The Edge: A Sort Of Homecoming, with David Letterman mostrará al famoso presentador visitando Dublín por primera vez y uniéndose a Bono y The Edge en un concierto en directo.

El documental se describe como «parte película de concierto, parte aventura de viaje y mucho de Bono y The Edge con el humor de Dave en todo momento».

Se estrenará el 17 de marzo coincidiendo con el lanzamiento de su álbum recopilatorio Songs of Surrender, que presenta 40 canciones reimaginadas y regrabadas de su catálogo. Según las propias palabras de The Edge, la banda es consciente de que sus canciones han evolucionado a lo largo de los años y están intentando traerlas al presente y re-imaginarlas para el siglo XXI.

Recientemente, U2 anunció una residencia en Las Vegas centrada en su álbum de 1991 Achtung Baby durante el otoño de este año, lo que marca su primera gira en directo desde 2019.