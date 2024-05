La norteamericana banda Dogstar, fundada a principios de los 90 y conocida sobretodo por contar en sus filas con Keanu Reeves como bajista, comienzan en Madrid (La Sala | Wizink) la primera de las fechas de su gira europea.

En su haber cuentan con un EP (Quattro Formagi) y tres LPS (Our Little Visionary, Happy Ending, Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees). Por otro lado, pueden decir que han sido teloneros de David Bowie o de Bon Jovi.

Después de un parón de 20 años, el año pasado volvieron con su tercer trabajo (Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees) y tendremos la oportunidad de escucharlo en esta gira que en esta primera fecha ya es sold out.

Las fechas de los conciertos de Dogstar serán estas:

May 30, 2024 La Sala Teatro Madrid, Spain

May 31, 2024 Primavera Sound Barcelona, Spain

Jun 2, 2024 La Cigale Paris, France

Jun 3, 2024 Trix Antwerp, Belgium

Jun 5, 2024 Mel kweg Amsterdam, Netherlands

Jun 7, 2024 Rock im Park Nuremberg, Germany

Jun 8, 2024 Rock Am Ring Nürburg, Germany

Jun 9, 2024 Rockhal Luxembourg, Luxembourg

Jun 11, 2024 Kaufleuten Zürich, Switzerland

Jun 13, 2024 Novarock Nickelsdorf, Austria

Jun 14, 2024 Rock For People Hradec Kralove, Czech Republic

Jun 15, 2024 Huxley’s Neue Welt Berlin, Germany

Jun 18, 2024 New Century Hall Manchester, UK

Jun 19, 2024 O2 Forum Kentish Town London, England

Jun 23, 2024 Festival Del Vittoriale Gardone Riviera, Italy

Jun 24, 2024 Castello di Udine Udine, Italy

Jun 25, 2024 INmusic Festival Zagreb, Croatia

Jun 27, Arsenal Fest Kragujevac, Serbia

Jun 29, 2024 Bonsai Garden Bologna, Italy

Jun 30, 2024 OGR Sonic City Turin, Italy

Sep 7, 2024 Britt Festival Pavilion Jacksonville, OR

Sep 27, 2024 Ohana Fest Dana Point, CA